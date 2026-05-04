ISERNIA â€“ Molise Lavoro: selezione per tre assunzioni a tempo determinato nelle Riserve Naturali

ISERNIA. Lâ€™Agenzia Regionale Molise Lavoro ha avviato una procedura di selezione per lâ€™assunzione di tre lavoratori a tempo determinato della durata di cinque mesi, da impiegare presso le Riserve Naturali gestite dal Reparto Carabinieri BiodiversitÃ di Isernia.

I profili richiesti sono: un operaio agrario e forestale specializzato, un addetto ai servizi di portierato, sorveglianza e custodia e un muratore specializzato. Le assunzioni avverranno con contratto full time di 39 ore settimanali, secondo il contratto collettivo di settore.

Gli avvisi, approvati con determine direttoriali del 28 aprile 2026, sono pubblicati sul sito dellâ€™Agenzia. Le domande potranno essere presentate esclusivamente nei giorni 7 e 8 maggio 2026 presso il Centro per lâ€™Impiego di Isernia.