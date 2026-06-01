Da Capracotta un esempio di solidarietà concreta: La Masseria aiuta un giovane in difficoltà

“Dalla nostra Capracotta arriva una storia che scalda il cuore e che merita di essere raccontata. L’azienda “La Masseria”, con un gesto di straordinaria umanità e solidarietà, ha donato una vacca a Giuseppe Loverno, giovane affetto da autismo, colpito dal furto di tutti gli animali della sua azienda agricola di Campana in Provincia di Cosenza. Luciano e Carmela non hanno donato soltanto un animale, ma speranza, dignità e la possibilità di ricominciare. Un gesto semplice ma immenso, che racconta il volto più bello della nostra terra: quello delle persone che aiutano senza esitare e che trasformano la solidarietà in fatti concreti. Una storia bellissima, fatta di cuore, coraggio e autentica umanità.”

Canido Paglione Sindaco Capracotta