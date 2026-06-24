Pescopennataro: la EffE srl cerca personale qualificato, richiesta patente di categoria C

La EFFE srl, azienda con sede a Pescopennataro (IS) , ha aperto la ricerca per una nuova figura professionale da inserire immediatamente nel proprio organico.
Dettagli della Posizione
Ruolo: Autista di personale qualificato.
Requisito Fondamentale: Possesso della patente di categoria C.
DisponibilitÃ : Immediata.
Come Candidarsi
Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae tramite e-mail al seguente indirizzo: ? societaeffe@libero.it
Contatti e Riferimenti Aziendali
Sede Legale: Piazza del Popolo 18, 86080 Pescopennataro (IS)
Partita IVA / Codice Fiscale: 00915230940 (indicato anche come 00915230949 a fine pagina )
Telefono: 340.1166656 / 0865.1998278
PEC: sageffesrl@pec.it
Data dell'annuncio: 24/06/2026