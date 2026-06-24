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Termini e Condizioni

Pescopennataro: la EffE srl cerca personale qualificato, richiesta patente di categoria C

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La EFFE srl, azienda con sede a Pescopennataro (IS) , ha aperto la ricerca per una nuova figura professionale da inserire immediatamente nel proprio organico.

Dettagli della Posizione

 

Ruolo: Autista di personale qualificato.

 

Requisito Fondamentale: Possesso della patente di categoria C.

 

DisponibilitÃ : Immediata.

Come Candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae tramite e-mail al seguente indirizzo: ? societaeffe@libero.it 

Contatti e Riferimenti Aziendali

 

Sede Legale: Piazza del Popolo 18, 86080 Pescopennataro (IS) 

 

Partita IVA / Codice Fiscale: 00915230940 (indicato anche come 00915230949 a fine pagina )

 

Telefono: 340.1166656 / 0865.1998278 

 

PEC: sageffesrl@pec.it 

 

Data dell'annuncio: 24/06/2026 

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