Agnone, bimbi in sella per "Biciclettando alla scoperta dell'Atene del Sannio": un pomeriggio dedicato all'educazione alla ciclabilitÃ 

Unire il divertimento sulle due ruote, la promozione di uno stile di vita sano e la scoperta delle bellezze storiche del territorio. Con questi presupposti nasce l'evento "Comuni in bici - Biciclettando alla scoperta dell'Atene del Sannio", un'iniziativa interamente dedicata ai piÃ¹ piccoli che animerÃ il cuore di Agnone.

L'appuntamento Ã¨ fissato per sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 17:00, presso la Villetta Comunale di Agnone.

Si preannuncia un pomeriggio speciale allâ€™insegna dellâ€™educazione alla ciclabilitÃ per i bambini. I giovani partecipanti avranno l'opportunitÃ di imparare le regole fondamentali per muoversi in sicurezza in bicicletta, sviluppando una maggiore consapevolezza ecologica e cittadina, il tutto immersi nel contesto urbano e naturalistico della cittadina sannita.

L'evento Ã¨ inserito nell'ambito del progetto nazionale "Bici in Comune", promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Sport e Salute e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). La manifestazione locale vede il patrocinio e l'organizzazione del CittÃ di Agnone, affiancato da partner tecnici e territoriali di rilievo come il Molise Cycling Team e Dimensione Explorer.

Per ricevere maggiori informazioni sull'evento o sui dettagli delle attivitÃ previste, Ã¨ possibile contattare l'infoline dedicata rivolgendosi a Luca al numero 333 155 3576. Un'occasione da non perdere per trascorrere un pomeriggio di sport, educazione e socialitÃ all'aria aperta!