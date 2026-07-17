Maristella Porrone Dottoressa con lode

Apprendiamo che la nostra giovanissima concittadina, Maristella Porrone, già dottoressa, con laurea triennale, in Economia e Management, il giorno 15 luglio 2026, a soli 24 anni, presso il prestigioso Ateneo della Sapienza di Roma , a completamento del suo iter studiorum, (tra cui anche un intenso progetto Erasmus a Varsavia, in Polonia) si è brillantemente laureata, al corso Magistrale, con la Massima votazione di 110 e lode, in Economia e Management delle Imprese. La candidata ha esposto in maniera chiara ed esaustiva la sua tesi, dal titolo… “L’integrazione dei fattori ESG nelle Utiities. Il Caso ACEA”, ricevendo l’apprezzamento della Commissione, presieduta dal Prof. Alberto Pastore, suo relatore.



La serata si è conclusa con i festeggiamenti (quelli veri ci saranno ad Agnone) presso il Bar Fauno, con un gustoso apericena.

Commoventi i ringraziamenti dedicati ai genitori, parenti ed amici, nella sezione dei Ringraziamneti, della suddetta tesi.

Tra gli auguri più significativi rivolti alla neo dottoressa con lode, spicca quello del pro zio, dr. Nicola Iacobone, (già Dirigente scolastico). splendido novantacinquenne, con i 95 compiuti qualche giorno fa (auguri fantastici anche a lui):

“Complimenti per il meraviglioso traguardo raggiunto, giusto premio per il tuo impegno , la tua perseveranza, la tua passione per lo studio. Ad maiora semper!

Perseverando vinci e tu hai vinto! Nuovi orizzonti e meritate affermazioni accompagnino sempre la tua vita : siamo orgogliosi di te.

Da Zio Nicolino”



Dopo le parole del dr. Iacobone è sempre estremamente difficile aggiungere altro….se non , da parte della Redazione rivolgere le nostre congratulazioni a Maristella, per un prosieguo luminoso, e rivolgere i nostri auguri anche ai gentitori, l’avv.ssa Maria Giulia Pallotto, al Padre l’avv. Paolo Porrone, alla sorella la dr.ssa Azzurra Porrone, nonché a nonni, zii, , parenti ed amici tutti, che hanno fatto da sontuoso stuolo, all’evento descritto.

Che l’Atene del Sannio sia, come da tradizione, sempre laboratorio di talenti, che Maristella Porrone, ha perfettamente impersonato.

Ad Maiora

