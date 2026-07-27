Esodo estivo, weekend da bollino rosso: traffico in aumento su tutta la rete Anas

ESODO ESTIVO, ANAS: TRAFFICO INTENSO NELL'ULTIMO FINE SETTIMANA DI LUGLIO

in aumento rispetto alla settimana scorsa il traffico nelle isole maggiori e nelle zone di montagna

domenica caratterizzata da incendi in Sicilia, Lazio, Molise e Puglia

bollino rosso per tutto il pomeriggio di oggi per le ultime partenze e i rientri per gli spostamenti di breve e medio raggio

Roma, 26 luglio 2026

Si avvia alla conclusione l'ultimo fine settimana di luglio contraddistinto dalle partenze verso le localitÃ di villeggiatura e contrassegnato da ViabilitÃ Italia con il bollino rosso per il pomeriggio di venerdÃ¬ 24 luglio, la mattina di sabato 25 luglio e il pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio.

Sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane) sono state confermate le previsioni traffico in aumento giÃ a partire da venerdÃ¬ con traffico intenso durante tutto il fine settimana.

Gli incrementi rispetto al fine settimana di metÃ luglio hanno interessato in particolare le isole maggiori, con aumenti compresi tra lo 0,29% in Sardegna e lo 0,57% in Sicilia, e le zone di montagna, dove l'incremento medio si Ã¨ attestato sull'1,3%, con un picco dell'1,6% sulla rete statale del Veneto.

Rispetto all'ultimo fine settimana di luglio 2025 i dati complessivi nazionali mostrano un lieve aumento, pari allo 0,2%, con valori che nelle regioni del Nord della Penisola raggiungono il +5%.

Rallentamenti con code sono stati registrati in particolare in Lombardia lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in provincia di Lecco e in Sicilia sul Raccordo Autostradale 15 "Tangenziale Ovest di Catania" in prossimitÃ del Casello di San Gregorio.

Traffico in aumento nella mattina di oggi anche sulla statale 18 "Tirrena Inferiore" in Calabria e, sempre in Calabria, sulla statale 106 "Jonica".

La giornata di oggi Ã¨ stata caratterizzata dagli incendi che hanno determinato l'adozione di limitazioni temporanee alla circolazione in Sicilia sull'Autostrada A19 "Palermo-Catania" a Termini Imerese (PA), in Puglia sulla statale 693 "dei Laghi di Lesina e Varano" a Cagnano Varano (FG), in Molise sulla statale 16 "Adriatica" a Campomarino (CB) e nel Lazio lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma tra Laurentina e Pontina.

Sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" i volumi maggiori di traffico sono stati registrati a Pontecagnano Faiano con oltre 240.190 transiti, a Salerno con 203.950 veicoli transitati e a Battipaglia con 165.810.

In Sicilia, sulla A19DIR "Diramazione per via Giafar", sono transitati 181.410 veicoli, 108.565 sulla A19 "Palermo-Catania" presso Altavilla Milicia e 33.447 ad Alimena.

Nel Lazio, sul "Grande Raccordo Anulare" sono transitati 324.180 veicoli tra Laurentina ed Eur, 298.160 tra Pisana e Aurelia e 273.460 tra Cassia Tomba di Nerone e Cassia Veientana Sant'Andrea. 138.240 i veicoli transitati sulla statale 148 "Pontina" a Roma e 128.360 sulla statale 7 "Via Appia" a Ciampino.

In Calabria, sulla strada statale 106 "Jonica" sono stati registrati 72.610 transiti a Castellaneta, 69.800 all'altezza di Reggio di Calabria e 36.000 a Portigliola. Sulla SS107 "Silana Crotonese", a Rende, sono 55.960 i veicoli transitati, mentre sulla strada statale 18 "Tirrena Inferiore" sono stati rilevati 83.190 transiti a Capaccio Paestum.

In Lombardia, lungo la statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" i sensori hanno fatto rilevare 227.650 transiti all'altezza di Monza e oltre 146.000 sulla statale 336 "dell'Aeroporto della Malpensa" a Gallarate.

Tra le sezioni con i dati di particolare rilievo emergono: in Umbria la statale 16 "Adriatica" con 318.725 transiti all'altezza di Bari e il Raccordo Autostradale 6 "Perugia-Bettolle" con 80.119 transiti a Corciano, in Campania la SS162NC "Asse Mediano" con 180.500 transiti a Giugliano, in Puglia la statale 101 "Salentina di Gallipoli" con 131.595 transiti a Lequile.

Per quanto riguarda i dati complessivi regionali, in Veneto i sensori di traffico hanno registrato il transito di quasi 650.500 veicoli, oltre 693.500 in Piemonte, oltre 2 milioni in Emilia-Romagna, 775.000 in Abruzzo, quasi 78.000 in Valle d'Aosta, 219.500 in Liguria, 780.000 nelle Marche e 300.000 in Basilicata.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti resterÃ in vigore fino alle ore 22:00 di oggi, domenica 26 luglio.

Il calendario dei bollini per l'estate Ã¨ disponibile sul sito di Anas ( https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo ) e su quello di ViabilitÃ Italia ( https://www.poliziadistato.it/articolo/28345 ).

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo ).

Consigli per un viaggio sicuro

Per chi si mette in viaggio Ã¨ importante, piÃ¹ che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze:

Dotarsi di generi di prima necessitÃ e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio soprattutto nei giorni in cui Ã¨ previsto grande caldo

Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua

Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi

Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida

Tutti i passeggeri e il guidatore, senza eccezioni, devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza)

Rispettare i limiti di velocitÃ e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza

In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie

Non distrarsi mai alla guida - Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: distrazione visiva, non guardare la strada; distrazione cognitiva, non porre attenzione alla guida; distrazione manuale, avere le mani impegnate sul volante.

Un viaggio informato

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilitÃ sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate ( Facebook.com/stradeanas e gli account X @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l'hashtag #esodoestivo2026.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

-VAI (ViabilitÃ Anas Integrata) all'indirizzo https://www.stradeanas.it/it/vai-traffico-in-tempo-reale ;

- APP "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store";

- CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

- Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilitÃ in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si puÃ² avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri; con il tasto 0 Ã¨ disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

- Live Chat del Servizio Clienti all'indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle 8.00 alle 20.00 e avere informazioni sulla viabilitÃ in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilitÃ sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).

Anas ricorda le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale "Quando guidi, Guida e Basta", per il rischio incendi "La strada non Ã¨ un posacenere".