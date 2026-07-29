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Trivento, Mario Mariano consegue la Laurea Magistrale in Economia Gestionale

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Questo pomeriggio, presso l’Università La Sapienza di Roma, Mario Mariano ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia Gestionale, raggiungendo un importante traguardo, frutto di impegno, sacrificio e determinazione.

Gli giungano i più sinceri complimenti e gli auguri di un futuro ricco di soddisfazioni da parte di tutta la sua famiglia. A questi si uniscono anche i complimenti della redazione, che si congratula con l’amico Mario per questo importante traguardo e gli esprime i migliori auspici per un brillante percorso professionale e personale.


 

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