Trivento, Mario Mariano consegue la Laurea Magistrale in Economia Gestionale

Questo pomeriggio, presso l’Università La Sapienza di Roma, Mario Mariano ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia Gestionale, raggiungendo un importante traguardo, frutto di impegno, sacrificio e determinazione.

Gli giungano i più sinceri complimenti e gli auguri di un futuro ricco di soddisfazioni da parte di tutta la sua famiglia. A questi si uniscono anche i complimenti della redazione, che si congratula con l’amico Mario per questo importante traguardo e gli esprime i migliori auspici per un brillante percorso professionale e personale.



