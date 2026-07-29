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La Casa di Riposo "San Bernardino" celebra Santa Maria degli Angeli con il Vescovo Cibotti

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La Casa di Riposo "San Bernardino" invita la comunitÃ  a partecipare alla Santa Messa che si terrÃ  sabato 1Â° agosto 2026, alle ore 17.00, celebrata all'aperto da S.E. Mons. Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro-Trivento. La celebrazione sarÃ  dedicata alla ricorrenza di Santa Maria degli Angeli, patrona della chiesa interna della struttura.

L'evento rappresenterÃ  un significativo momento di preghiera, spiritualitÃ  e condivisione insieme agli ospiti della Casa di Riposo. Ad animare la liturgia sarÃ  il BELIEVE Christian Music Group di Isernia, che accompagnerÃ  la celebrazione con brani di Christian Music in stile moderno, pop-rock, rendendo l'incontro ancora piÃ¹ coinvolgente attraverso il canto.

La direzione della Casa di Riposo rivolge un caloroso invito a familiari, amici e a tutta la cittadinanza: la presenza di ciascuno sarÃ  motivo di grande gioia e vicinanza ai nostri anziani.

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