La Casa di Riposo "San Bernardino" celebra Santa Maria degli Angeli con il Vescovo Cibotti

La Casa di Riposo "San Bernardino" invita la comunitÃ a partecipare alla Santa Messa che si terrÃ sabato 1Â° agosto 2026, alle ore 17.00, celebrata all'aperto da S.E. Mons. Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro-Trivento. La celebrazione sarÃ dedicata alla ricorrenza di Santa Maria degli Angeli, patrona della chiesa interna della struttura.
L'evento rappresenterÃ un significativo momento di preghiera, spiritualitÃ e condivisione insieme agli ospiti della Casa di Riposo. Ad animare la liturgia sarÃ il BELIEVE Christian Music Group di Isernia, che accompagnerÃ la celebrazione con brani di Christian Music in stile moderno, pop-rock, rendendo l'incontro ancora piÃ¹ coinvolgente attraverso il canto.
La direzione della Casa di Riposo rivolge un caloroso invito a familiari, amici e a tutta la cittadinanza: la presenza di ciascuno sarÃ motivo di grande gioia e vicinanza ai nostri anziani.