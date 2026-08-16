Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, a nome di tutti i finanzieri, esprime le piÃ¹ vive congratulazioni al finanziere Andy DÃ­az HernÃ¡ndez per la straordinaria prestazione con la quale, ieri sera, a Birmingham, ha conquistato il titolo europeo nel salto triplo.

Con la misura di 18,15 metri, lâ€™atleta delle Fiamme Gialle ha stabilito il nuovo record italiano allâ€™aperto, portandosi a soli 14 centimetri dallo storico primato mondiale di Jonathan Edwards, 18,29 metri, tuttora imbattuto. La prestazione vale inoltre a DÃ­az il quarto posto nella graduatoria mondiale di sempre della specialitÃ .

Un risultato di eccezionale valore, che il Comandante Generale ha inteso sottolineare esprimendo ad Andy DÃ­az HernÃ¡ndez il proprio apprezzamento per unâ€™impresa che testimonia talento, determinazione e costante dedizione e che porta ancora una volta le Fiamme Gialle ai vertici dello sport internazionale.

Â«A nome di tutti i finanzieri â€“ ha sottolineato il Generale De Gennaro â€“ rivolgo ad Andy le piÃ¹ sentite congratulazioni per questo straordinario risultato. Il titolo europeo, accompagnato da una prestazione di tale valore, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Guardia di Finanza e per le Fiamme Gialle. A lui il nostro piÃ¹ sincero plauso e lâ€™augurio di poter raggiungere sempre nuovi, prestigiosi traguardi.Â»

Alla soddisfazione per lâ€™oro di DÃ­az HernÃ¡ndez si aggiunge quella per il bronzo conquistato da Andrea Dallavalle, anchâ€™egli atleta delle Fiamme Gialle, con la misura di 17,37 metri, a completamento di un doppio podio azzurro nella gara del triplo.