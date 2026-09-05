Enzo Avitabile a Capracotta: domani sera il concerto con i Bottari e Black Tarantella

ENZO AVITABILE

A CAPRACOTTA: DOMANI

IL CONCERTO CON BOTTARI

E BLACK TARANTELLA

Capracotta,

sabato 5 settembre – E’ in programma

domani sera, domenica 6 settembre, l’atteso concerto di Enzo Avitabile a

Capracotta in occasione della festa della Madonna di Loreto. Il live si terrà

alle 21.30 in Largo dei Sartori con ingresso gratuito. Avitabile arriva in alto

Molise direttamente dal palco del Jova Summer Party di Jovanotti, dove oggi è

ospite dalla tappa di Napoli.

Nato

e cresciuto a Napoli nel quartiere di Piscinola – Marianella, ha studiato

sassofono e ha incominciato a esibirsi in pubblico all’età di sette anni. Si

diploma poi in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella. Negli anni

1976-1977 collabora con Pino Daniele all’album Terra mia; al 1979-1980 risale

la collaborazione con Edoardo Bennato, per gli album del 1980 Uffà! Uffà! e

Sono solo canzonette.

Nel

1982 esce il suo primo lavoro discografico come leader intitolato Avitabile,

composto da nove brani, tra i quali figura una dedica all’amico scomparso Mario

Musella, Dolce sweet “M”.

Nel

1983 esce Meglio soul con canzoni come Charlie, in riferimento a Charlie Parker,

Gospel mio, cantata con Richie Havens e When I believe. L’anno successivo esce

Correre in fretta, dedicato alla figlia Connie, sempre per l’etichetta

discografica EMI Music. Il 1986 vede l’uscita di S.O.S. brothers, che contiene

il brano Mamma Che Caos (realizzato anche in versione remix), e poi ancora Soul

express e Black Out, che nella versione remix vincerà un premio a Ibiza come

migliore brano dance dell’anno. La copertina del disco è stata realizzata in

stile fumettistico da Andrea Pazienza.

Illuminante

fu l’incontro con James Brown quando Avitabile fu scelto per aprire i suoi

concerti in Italia. Fu Brown che disse ad Avitabile: ”Ricomincia dalla tua

terra”, e così Avitabile cambiò la sua visione della musica.

Nel

1988 pubblica Alta tensione, titolo dell’omonima canzone presente nell’album e

una collaborazione con Afrika Bambaataa per il disco Street Happiness. Del 1990

è invece Stella dissidente dalla copertina di Milo Manara. L’anno successivo

realizza un album dal titolo omonimo, con la collaborazione di Corrado Rustici.

Nel

1994 esce Easy dove mette in musica “‘A livella” di Totò e canta in duetto con

Randy Crawford Leave me or love me. Nel 1995 scrive la musica di E c’è ancora

mare canzone cantata da Giorgia inclusa nell’album della cantautrice Come

Thelma & Louise. L’attenzione rivolta alla musica rap e al jungle e un

ritorno all’uso del napoletano nei testi, porta nel 1996 alla realizzazione di

Addò.

O-issa,

album datato 1999, contiene il singolo “Mane e Mane”, scritto con Mory Kante;

una parte dei proventi verrà destinata a sostenere l’iniziativa dell’UNICEF per

garantire il diritto alla scuola alle bambine del Benin. Dodici brani e due

remix, le due canzoni scritte con l’artista africano, Mane e Mane

(Kelendi-Kelendi) e O-issa. Nel 2000 incomincia la collaborazione con il

produttore e manager Andrea Aragosa e le prime sperimentazioni con i Bottari di

Portico. È dal 2003 direttore artistico del Festival Internazionale di World

music “Sentieri Mediterranei” e dal 2015 di Leuciana Festival.

Nel

2004 esce Salvamm’ ‘o munno, disco a cui collaborano Khaled, Manu Dibango, I

Bottari di Portici, Amina, Simon Shaeen, Hugh Masekela, Luigi Lai, Cantori del

Miserere di Sessa Aurunca e Baba Sissoko le note di copertina dei suoi dischi

sono firmate dall’antropologo Marino Niola. Nel 2005 e 2006 riceve 4 nomination

ai BBC World Music Awards.

Nel

2006 esce un progetto discografico introspettivo, Sacro Sud, un viaggio in cui

l’autore, attraverso la musica sacra e spirituale che parte da Sant’Alfonso

Maria De Liguori, è portato a esplorare le periferie dell’anima.

Nel

2007 esce il doppio cd Festa, farina e forca con la collaborazione di Manu

Dibango nella rilettura di Soul Makossa, al secondo disco interamente dedicato

ai remix partecipano Matthew Herbert, Ludovic Llorca, Bill Laswell, Gigi,

Fredric Galliano, Banco De Gaia, Pole, Temple of Sound. Nel 2009 esce un

secondo progetto speciale Napoletana con cui vince la Targa Tenco per il

miglior disco in dialetto.

Nel

2012 esce l’album Black Tarantella, che vede la partecipazione di Pino Daniele,

Francesco Guccini, Franco Battiato, David Crosby, Bob Geldof, Enrique Morente,

Idir, Toumani Diabate’, Mauro Pagani, Co’Sang, Raiz. Si aggiudica la seconda

Targa Tenco 2012 per il miglior disco in dialetto e il Premio Lunezia 2012 per

il valore musical-letterario dell’album “Black Tarantella”.

Sempre

nel 2012, il regista Jonathan Demme gli dedica un docufilm che viene presentato

al Festival del Cinema di Venezia, Enzo Avitabile Music Life. Nello stesso anno

esce anche il disco contenente la colonna sonora del film Enzo Avitabile Music

Life. Nel 2016 esce Lotto infinito per Sony Music, e vede gli incontri con

Francesco De Gregori, Renato Zero, Giorgia e molti altri. Ha scritto oltre 300

opere per quartetti, orchestre da camera e orchestre sinfoniche, è autore delle

musiche per orchestra sinfonica e coro dell’opera Il Vangelo di Pippo Del Bono.

Nel

corso della sua carriera si è esibito in varie manifestazioni come Womad

Festival, London Jazz Festival, Umbria Jazz, Montreal Jazz Festival, Sziget

Festival, Primo Maggio, Concerto di Capodanno a Napoli, con tour in tutto il

mondo.

Il

27 marzo 2017 vince due premi David di Donatello per la colonna sonora del film

Indivisibili di Edoardo De Angelis: Miglior musicista e Migliore canzone originale

(Abbi pietà di noi). Il 1º luglio 2017 vince anche ai Nastri d’argento.

Un

anno dopo, viene chiamato a partecipare al Festival di Sanremo 2018 in coppia

con Peppe Servillo nella categoria Campioni con la canzone Il coraggio di ogni

giorno.

Nel

2019 ha vinto il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora, inserita nel

film Il vizio della speranza. Sempre di quest’anno sono le sue collaborazioni

con Kamasi Washington e Marcus Miller e un tour di 100 concerti, tra cui quello

tenuto al Ravenna Festival con Francesco De Gregori e Tony Esposito. Ha anche

curato la direzione artistica del festival Settembre al borgo, giunto alla sua

46esima edizione, e quella di Sacro Sud -Anime Salve.

Nel

2022 è ospite nel pezzo “Corpo a corpo” di Jovanotti, inserito nel suo album

‘Mediterraneo’. Nello stesso anno pubblica il singolo Salvami, che vede la

partecipazione di Luciano Ligabue; inoltre, il 16 settembre, Avitabile pubblica

il nuovo album “Il treno dell’anima”, 11 tracce realizzate con la

collaborazione di importanti artisti della scena musicale italiana, tra cui lo

stesso Jovanotti, Bennato, Ligabue.

A

inizio 2023, viene pubblicata su Netflix la serie televisiva La vita

bugiarda degli adulti, di cui Avitabile cura le musiche. Nel 2024, riceve dal

Conservatorio di Benevento la laurea honoris causa in Composizione pop. Nel

2025 cura la colonna sonora di La salita, film di esordio alla

regia di Massimiliano Gallo.