Enzo Avitabile a Capracotta: domani sera il concerto con i Bottari e Black Tarantella

ENZO AVITABILE
A CAPRACOTTA: DOMANI
IL CONCERTO CON BOTTARI
E BLACK TARANTELLA
Capracotta,
sabato 5 settembre – E’ in programma
domani sera, domenica 6 settembre, l’atteso concerto di Enzo Avitabile a
Capracotta in occasione della festa della Madonna di Loreto. Il live si terrà
alle 21.30 in Largo dei Sartori con ingresso gratuito. Avitabile arriva in alto
Molise direttamente dal palco del Jova Summer Party di Jovanotti, dove oggi è
ospite dalla tappa di Napoli.
Nato
e cresciuto a Napoli nel quartiere di Piscinola – Marianella, ha studiato
sassofono e ha incominciato a esibirsi in pubblico all’età di sette anni. Si
diploma poi in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella. Negli anni
1976-1977 collabora con Pino Daniele all’album Terra mia; al 1979-1980 risale
la collaborazione con Edoardo Bennato, per gli album del 1980 Uffà! Uffà! e
Sono solo canzonette.
Nel
1982 esce il suo primo lavoro discografico come leader intitolato Avitabile,
composto da nove brani, tra i quali figura una dedica all’amico scomparso Mario
Musella, Dolce sweet “M”.
Nel
1983 esce Meglio soul con canzoni come Charlie, in riferimento a Charlie Parker,
Gospel mio, cantata con Richie Havens e When I believe. L’anno successivo esce
Correre in fretta, dedicato alla figlia Connie, sempre per l’etichetta
discografica EMI Music. Il 1986 vede l’uscita di S.O.S. brothers, che contiene
il brano Mamma Che Caos (realizzato anche in versione remix), e poi ancora Soul
express e Black Out, che nella versione remix vincerà un premio a Ibiza come
migliore brano dance dell’anno. La copertina del disco è stata realizzata in
stile fumettistico da Andrea Pazienza.
Illuminante
fu l’incontro con James Brown quando Avitabile fu scelto per aprire i suoi
concerti in Italia. Fu Brown che disse ad Avitabile: ”Ricomincia dalla tua
terra”, e così Avitabile cambiò la sua visione della musica.
Nel
1988 pubblica Alta tensione, titolo dell’omonima canzone presente nell’album e
una collaborazione con Afrika Bambaataa per il disco Street Happiness. Del 1990
è invece Stella dissidente dalla copertina di Milo Manara. L’anno successivo
realizza un album dal titolo omonimo, con la collaborazione di Corrado Rustici.
Nel
1994 esce Easy dove mette in musica “‘A livella” di Totò e canta in duetto con
Randy Crawford Leave me or love me. Nel 1995 scrive la musica di E c’è ancora
mare canzone cantata da Giorgia inclusa nell’album della cantautrice Come
Thelma & Louise. L’attenzione rivolta alla musica rap e al jungle e un
ritorno all’uso del napoletano nei testi, porta nel 1996 alla realizzazione di
Addò.
O-issa,
album datato 1999, contiene il singolo “Mane e Mane”, scritto con Mory Kante;
una parte dei proventi verrà destinata a sostenere l’iniziativa dell’UNICEF per
garantire il diritto alla scuola alle bambine del Benin. Dodici brani e due
remix, le due canzoni scritte con l’artista africano, Mane e Mane
(Kelendi-Kelendi) e O-issa. Nel 2000 incomincia la collaborazione con il
produttore e manager Andrea Aragosa e le prime sperimentazioni con i Bottari di
Portico. È dal 2003 direttore artistico del Festival Internazionale di World
music “Sentieri Mediterranei” e dal 2015 di Leuciana Festival.
Nel
2004 esce Salvamm’ ‘o munno, disco a cui collaborano Khaled, Manu Dibango, I
Bottari di Portici, Amina, Simon Shaeen, Hugh Masekela, Luigi Lai, Cantori del
Miserere di Sessa Aurunca e Baba Sissoko le note di copertina dei suoi dischi
sono firmate dall’antropologo Marino Niola. Nel 2005 e 2006 riceve 4 nomination
ai BBC World Music Awards.
Nel
2006 esce un progetto discografico introspettivo, Sacro Sud, un viaggio in cui
l’autore, attraverso la musica sacra e spirituale che parte da Sant’Alfonso
Maria De Liguori, è portato a esplorare le periferie dell’anima.
Nel
2007 esce il doppio cd Festa, farina e forca con la collaborazione di Manu
Dibango nella rilettura di Soul Makossa, al secondo disco interamente dedicato
ai remix partecipano Matthew Herbert, Ludovic Llorca, Bill Laswell, Gigi,
Fredric Galliano, Banco De Gaia, Pole, Temple of Sound. Nel 2009 esce un
secondo progetto speciale Napoletana con cui vince la Targa Tenco per il
miglior disco in dialetto.
Nel
2012 esce l’album Black Tarantella, che vede la partecipazione di Pino Daniele,
Francesco Guccini, Franco Battiato, David Crosby, Bob Geldof, Enrique Morente,
Idir, Toumani Diabate’, Mauro Pagani, Co’Sang, Raiz. Si aggiudica la seconda
Targa Tenco 2012 per il miglior disco in dialetto e il Premio Lunezia 2012 per
il valore musical-letterario dell’album “Black Tarantella”.
Sempre
nel 2012, il regista Jonathan Demme gli dedica un docufilm che viene presentato
al Festival del Cinema di Venezia, Enzo Avitabile Music Life. Nello stesso anno
esce anche il disco contenente la colonna sonora del film Enzo Avitabile Music
Life. Nel 2016 esce Lotto infinito per Sony Music, e vede gli incontri con
Francesco De Gregori, Renato Zero, Giorgia e molti altri. Ha scritto oltre 300
opere per quartetti, orchestre da camera e orchestre sinfoniche, è autore delle
musiche per orchestra sinfonica e coro dell’opera Il Vangelo di Pippo Del Bono.
Nel
corso della sua carriera si è esibito in varie manifestazioni come Womad
Festival, London Jazz Festival, Umbria Jazz, Montreal Jazz Festival, Sziget
Festival, Primo Maggio, Concerto di Capodanno a Napoli, con tour in tutto il
mondo.
Il
27 marzo 2017 vince due premi David di Donatello per la colonna sonora del film
Indivisibili di Edoardo De Angelis: Miglior musicista e Migliore canzone originale
(Abbi pietà di noi). Il 1º luglio 2017 vince anche ai Nastri d’argento.
Un
anno dopo, viene chiamato a partecipare al Festival di Sanremo 2018 in coppia
con Peppe Servillo nella categoria Campioni con la canzone Il coraggio di ogni
giorno.
Nel
2019 ha vinto il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora, inserita nel
film Il vizio della speranza. Sempre di quest’anno sono le sue collaborazioni
con Kamasi Washington e Marcus Miller e un tour di 100 concerti, tra cui quello
tenuto al Ravenna Festival con Francesco De Gregori e Tony Esposito. Ha anche
curato la direzione artistica del festival Settembre al borgo, giunto alla sua
46esima edizione, e quella di Sacro Sud -Anime Salve.
Nel
2022 è ospite nel pezzo “Corpo a corpo” di Jovanotti, inserito nel suo album
‘Mediterraneo’. Nello stesso anno pubblica il singolo Salvami, che vede la
partecipazione di Luciano Ligabue; inoltre, il 16 settembre, Avitabile pubblica
il nuovo album “Il treno dell’anima”, 11 tracce realizzate con la
collaborazione di importanti artisti della scena musicale italiana, tra cui lo
stesso Jovanotti, Bennato, Ligabue.
A
inizio 2023, viene pubblicata su Netflix la serie televisiva La vita
bugiarda degli adulti, di cui Avitabile cura le musiche. Nel 2024, riceve dal
Conservatorio di Benevento la laurea honoris causa in Composizione pop. Nel
2025 cura la colonna sonora di La salita, film di esordio alla
regia di Massimiliano Gallo.