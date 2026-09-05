Insetti al Cardarelli, la Direzione Sanitaria smentisce l’invasione di scarafaggi: “Sono coleotteri innocui”

In merito alle notizie e alle immagini circolate di recente sugli organi di informazione e sui canali social relative a una presunta “invasione di scarafaggi” all’interno del Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” di Campobasso, la Direzione Sanitaria di Presidio ritiene doveroso fornire immediati e precisi chiarimenti a tutela della correttezza dell’informazione, della tranquillità dei degenti e dell’immagine della struttura. A seguito delle segnalazioni pervenute nei giorni 4 e 5 settembre, la Direzione di Presidio ha attivato tempestivamente la ditta specializzata Issan S.r.l., incaricata dei servizi di disinfestazione e sanificazione dell'ospedale.

Dalle verifiche e dalle perizie tecniche effettuate in loco dal Dott. Simone Crudele dell'Ufficio Qualità della ditta Issan S.r.l., è emerso che gli esemplari rinvenuti non appartengono alla famiglia dei blattoidei, bensì all'ordine dei Coleotteri (famiglia Omoplus spp. / Ophonus spp.). Si tratta di insetti innocui per la salute umana, privi di pericolosità infettiva e tipici dell'ambiente vegetale esterno che, probabilmente a causa delle attuali condizioni climatiche e della prolungata siccità, si sono spinti verso zone d'ombra, freschezza e umidità. La ditta Issan S.r.l. ha già effettuato gli interventi di disinfestazione mirata nei reparti interessati e sta proseguendo il piano di monitoraggio costante. A maggior tutela dei ricoverati, le operazioni vengono condotte nel rispetto dei tempi di rientro previsti per l'uso dei Presidi Medico-Chirurgici, prevedendo lo spostamento temporaneo dei pazienti dalle stanze oggetto di trattamento.

Nel contempo, sono state impartite disposizioni interne al personale per il mantenimento della chiusura degli infissi nelle aree sprovviste di zanzariere, al fine di bloccare la penetrazione degli insetti dall'esterno. Si rassicurano pertanto la cittadinanza e l’utenza che la situazione è pienamente sotto controllo e che non sussiste alcuna criticità di natura igienico-sanitaria all'interno del P.O. Cardarelli.