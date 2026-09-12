Esterino Policella festeggia 85 anni: una vita tra impresa, famiglia e territorio

Festa ad Agnone per Esterino Policella, noto imprenditore di Poggio Sannita, che ha celebrato il traguardo degli 85 anni insieme alla famiglia e a numerosi amici.

Il compleanno è stato festeggiato in uno dei locali più conosciuti della cittadina altomolisana, dove Policella ha ricevuto l’affetto dei figli, dei nipoti e delle tante persone che hanno voluto condividere con lui questo importante momento.

Una vita dedicata al lavoro e all’imprenditoria in diversi settori, dall’edilizia all’ambiente, fino ai servizi in ambito sanitario, con attività di pulizia, igienizzazione e gestione delle mense, cucine, Oggi è titolare della R.A. “La Tavola Osca” di Agnone, una delle sue più recenti esperienze imprenditoriali.

Una serata fatta di sorrisi, ricordi e brindisi, nel segno degli affetti più cari.

Ad Esterino Policella gli auguri più sinceri per gli 85 anni, con l’auspicio di una lunga vita serena, in salute e sempre circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici.

Ph JOE PIPINO