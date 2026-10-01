Truffa agli anziani: La polizia di stato di Isernia arresta in flagranza due donne

La Polizia di Stato di Isernia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, due donne di origini campane, gravemente indiziate per truffa ai danni di un uomo di 78 anni.

Le due viaggiavano a bordo di un’autovettura che si aggirava per le strade del comune di Agnone e che attirava l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile, già in allerta in virtù delle numerose segnalazioni di truffe in corso in questa provincia. Fermate nei pressi di Isernia, a seguito di un servizio di osservazione e pedinamento, le donne sono state sottoposte a perquisizione. All’esito dell’operazione sono state rinvenuti, occultati addosso alla passeggera, 1740,00 euro in contanti e 190 grammi di monili in oro, restituiti alle vittime nella stessa giornata.

Dalle prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe ricevuto una telefonata da un complice delle indagate, che si spacciava per Carabiniere, informando la vittima che poche ore prima era stata perpetrata una rapina in una gioielleria con l’autovettura a lui intestata, della quale veniva indicata anche la targa, intimandogli di raccogliere tutti gli oggetti di valore e i contanti presenti in casa per accertare che non fossero di provenienza illecita. Il malcapitato avrebbe così consegnato i propri averi ad una delle due donne, datasi alla fuga immediatamente dopo.

Sulla scorta di quanto sopra, le donne venivano tratte in arresto e deferite all’A.G. per truffa aggravata.

La Polizia di Stato ricorda che le Forze dell’ordine non richiedono mai denaro, gioielli o oggetti di valore per telefono o a domicilio per “verifiche” o “accertamenti”. In caso di chiamate sospette, si invita a riagganciare e a contattare immediatamente il NUE 112.

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