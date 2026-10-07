Truffa del finto carabiniere a un anziano: 40enne arrestato con il figlio di 12 anni in auto

Un quarantenne originario di Napoli Ã¨ stato arrestato dai Carabinieri di Isernia in coordinazione con i colleghi di Agnone, con lâ€™accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano. Lâ€™uomo, a bordo di unâ€™utilitaria, si Ã¨ presentato a casa della vittima accompagnato dal figlio di 12 anni, elemento che gli inquirenti definiscono una novitÃ preoccupante nella dinamica del raggiro. Secondo la ricostruzione, la truffa Ã¨ scattata con una telefonata sul fisso. Il malfattore, fingendosi maresciallo dei carabinieri, ha spiegato allâ€™anziano di avere problemi con lâ€™ufficio postale e che lui, in qualitÃ di militare, era stato contattato direttamente dallâ€™ufficio per fare da tramite. Con questa scusa ha convinto la vittima a consegnargli del denaro contante per regolarizzare la propria posizione amministrativa. La presenza del minore al momento della consegna avrebbe avuto, secondo gli investigatori, una funzione di deterrenza: dare un aspetto rassicurante e familiare per far sentire la persona piÃ¹ al sicuro e meno sospettosa, anche nellâ€™individuazione del soggetto nei dintorni dellâ€™abitazione. Grazie allâ€™intervento tempestivo dei militari lâ€™arresto Ã¨ avvenuto poco dopo, mentre il truffatore era a bordo della propria auto con il proprio figlio dodicenne al suo fianco. Lo stesso truffatore consapevole della sua posizione giuridica aveva affidato il borsello contenente una ingente somma di denaro, oggetto della truffa, e lâ€™anello dâ€™oro al proprio figlio. I due prima dellâ€™intervento delle pattuglie locali stavano facendo perdere le proprie tracce in direzione Napoli in transito sul territorio isernino.

A tal proposito i Carabinieri ribadiscono che nessun Carabiniere Ã¨ autorizzato a chiedere:

pagamento in contanti o oro

Bonifici urgenti

In ogni caso bisogna sempre:

Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale lâ€™indagato potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Lâ€™indagato Ã¨ da considerarsi non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non Ã¨ stata accertata con una sentenza definitiva.