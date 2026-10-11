Pescolanciano celebra Chopin: giovani musicisti da quattro Paesi protagonisti alla Taverna del Duca

PESCOLANCIANO – Sarà la musica di Fryderyk Chopin a unire giovani interpreti provenienti da Italia, Albania, Vienna e Svezia, venerdì 16 ottobre alle 18:30, alla Taverna del Duca di Pescolanciano, in un concerto dedicato ai 177 anni dalla morte del grande compositore polacco. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Armonia APS ETS, con il patrocinio del Comune di Pescolanciano e del CSV Molise, in collaborazione con l'Associazione Culturale Intramontes.

Ad aprire la serata saranno i giovanissimi pianisti Xhan' Ali Sharra, Arianna Franchina, Rebecca Imbriale, William Gjoka e Anna Rosa Palmucci. Seguiranno Lorenza Preçi ed Emmannuele D'Alterio, accompagnati al pianoforte da Kozeta Prifti. Il programma proseguirà con Vincenzo Salzillo al pianoforte e si concluderà con Eliana Morretti al pianoforte e Sofia Cortelainen al violino. Un appuntamento che guarda dunque alla grande tradizione romantica attraverso lo sguardo delle nuove generazioni. La presenza di giovani musicisti legati a differenti realtà formative e culturali conferisce al concerto una particolare dimensione internazionale, trasformando la musica di Chopin in un ponte tra Paesi, culture e generazioni. Ad aprire ufficialmente l'evento saranno i saluti del Sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, e della Presidente di Armonia, Antonietta Pace. La Taverna del Duca diventerà così lo scenario di una serata in cui la grande musica internazionale incontra il territorio molisano, nel segno della valorizzazione dei giovani e della cultura musicale.

L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

?️ Venerdì 16 ottobre 2026 – ore 18:30

? Taverna del Duca – Pescolanciano (IS)

Prenotazioni: ? https://associazioneculturalearmonia.com/eventi/classica-giovani-concerto-per-pianoforte-taverna-del-duca-16-ottobre-2026-sulle-note-di-chopin/