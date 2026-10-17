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Ãˆ nato Edoardo, grande festa in casa Di Bartolomeo-Spano!

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Fiocco azzurro in casa Di Bartolomeo-Spano per la nascita del piccolo Edoardo, venuto alla luce oggi 17 ottobre 2026, alle ore 4.38, presso lâ€™ospedale Villa San Pietro di Roma.

Una gioia immensa per mamma Sara e papÃ  Matteo, che accolgono con amore il loro bellissimo bambino, regalando una nuova felicitÃ  a tutta la famiglia.

Grande festa per i genitori, i nonni, gli zii e le cuginette Chloe e Rosalia che non vedono lâ€™ora di conoscere e abbracciare il nuovo arrivato.

Anche dai parenti lontani, che sognano il momento di poter stringere tra le braccia il piccolo Edoardo, arrivano gli auguri piÃ¹ affettuosi.

Benvenuto al mondo, dolcissimo Edoardo! Che la tua vita sia piena di salute, amore e felicitÃ  e che tu possa crescere circondato dallâ€™affetto di tutta la tua famiglia.

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