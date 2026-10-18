“Le tre sorelle”, una poesia di Enzo Delli Quadri su libertà, uguaglianza e fraternità

La tua “Le tre sorelle” è una una poesia di riflessione civile e politica di Enzo Delli Quadri che affronta i valori della democrazia: libertà, uguaglianza e fraternità.

LE TRE SORELLE



La destra teme il peso del potere

che spenga il volo, in nome dell'uguale;

paura ha la sinistra che il più forte

trasformi libertà in privilegio.



Così si scontrano da tanto tempo,

custodi entrambe dí rivelazione;

ma se l'impongon da verità sola,

comincia l'ombra della ideologia.



Da troppo il mondo va così diviso,

seguendo strade opposte e parallele;

la libertà vessillo della destra,

e l'uguaglianza in mano alla sinistra.



Manca una voce, antica e silenziosa,

e delle tre la più dimenticata;

non chiede troni, né conquista piazze:

Chiede clemenza e pace tra fratelli.



Perché la libertà senza uguaglianza

diventa il regno sol dei prepotenti;

se l'uguaglianza soffoca il respiro,

trasforma il giusto in novità servile.



Democrazia vive nell'incontro,

non nella guerra fra parole vuote;

cresce ogni volta che sa comprendere

un po di verità anche nell'altro.



Tre della civiltà sono i pilastri:

libertà, fraternità, uguaglianza.

Chi ne difende una sol di queste,

conserva appena un terzo di se stesso.

Enzo Delli Quadri

Enzo C. Delli Quadri

Molisano di Agnone, già Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attività culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".