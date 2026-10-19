Isernia, al via il corso di formazione sul merletto

Isernia, il giorno 12 ottobre 2026 si Ã¨ dato il via al corso di formazione per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Tecnico di Manufatti a Merletto



Un progetto fortemente voluto dal Comune di Isernia, in sinergia con la Regione Molise, per tutelare, tramandare e valorizzare una delle piÃ¹ preziose espressioni del patrimonio artistico e identitario del territorio.



ISERNIA â€“ Prende avvio il corso di formazione finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di Operatore Tecnico di Manufatti a Merletto, un'iniziativa che nasce dalla forte volontÃ del Comune di Isernia, congiuntamente alla Regione Molise, di investire nella valorizzazione del merletto isernino, riconoscendone il valore storico, culturale e artigianale, oltre alle sue potenzialitÃ in termini di formazione e sviluppo professionale.



Il progetto si concretizza grazie alla collaborazione tra l'associazione "Il Merletto di Isernia, l'Arte nelle Mani" e l'ente di formazione "Student Service Academy", un connubio che unisce la conoscenza e l'esperienza maturate nella tradizione del merletto alla competenza in ambito formativo, con l'obiettivo di trasmettere saperi preziosi e offrire nuove opportunitÃ a quanti desiderano acquisire competenze qualificate in questo settore.



L'avvio del corso rappresenta un passo significativo per la salvaguardia e la continuitÃ di un'arte che appartiene profondamente alla storia e all'identitÃ di Isernia. Il merletto non Ã¨ soltanto una raffinata espressione di abilitÃ manuale e creativitÃ , ma anche un patrimonio di conoscenze, tecniche e tradizioni che merita di essere custodito e trasmesso alle nuove generazioni.



Attraverso un percorso formativo strutturato, gli 8 partecipanti avranno l'opportunitÃ di approfondire le competenze necessarie alla realizzazione dei manufatti a merletto, avvicinandosi a una lavorazione che richiede precisione, pazienza, sensibilitÃ artistica e una profonda conoscenza dei gesti della tradizione.



La formazione assume, dunque, un ruolo strategico: non soltanto strumento di apprendimento e qualificazione professionale, ma anche occasione concreta per favorire il ricambio generazionale, promuovere l'artigianato artistico e contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.



Il corso prevede anche l'insegnamento dell'area merceologica dei filati e tessuti, della storia del merletto, della realizzazione pratica del disegno autoctono del merletto e anche la sfera della legislazione-marketing e sicurezza sul lavoro oltre che la parte tecnica dell'esecuzione del merletto stesso e la work experience che va a rafforzare i concetti e le tecniche apprese.



La sinergia tra istituzioni, associazionismo ed ente di formazione testimonia l'importanza di fare rete per sostenere le eccellenze del territorio e trasformare una tradizione secolare in una risorsa viva, capace di dialogare con il presente e guardare al futuro.



Anna Luisa D'Aloia afferma che "Con questo progetto, Isernia rinnova il proprio impegno a favore del merletto, affinchÃ© l'arte tramandata dalle mani delle merlettaie continui a vivere, a essere conosciuta e a rappresentare un motivo di orgoglio per l'intera comunitÃ . Il corso si inserisce in una piÃ¹ ampia prospettiva di tutela e promozione delle competenze artigianali, nella consapevolezza che preservare un'antica tradizione significa anche creare le condizioni affinchÃ© possa continuare a generare conoscenza, opportunitÃ e valore per il territorio".

Anacleto Perretta afferma che "l'interesse e la volontÃ di partecipare a questo meraviglioso corso Ã¨ giunto da numerose persone, di ogni etÃ e provenienti anche da altri comuni, questa Ã¨ la chiara dimostrazione di come il merletto si stia affermando con un volto tutto nuovo rispetto al passato, che era visto come lavoro di marginazione e di povertÃ per chi lo eseguiva"