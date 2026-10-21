Allerta gialla in Molise per temporali e forti raffiche di vento

CAMPOBASSO/ISERNIA. Dopo una parentesi caratterizzata dal bel tempo e da temperature gradevoli, le condizioni meteorologiche sull'intero territorio regionale si avviano verso un netto e rapido peggioramento, esattamente come ampiamente preannunciato dai bollettini previsionali dei giorni scorsi.

A fronte del quadro in rapida evoluzione, la Protezione Civile del Molise ha diffuso un avviso di allerta meteo con criticitÃ gialla valido per la giornata di domani, mercoledÃ¬ 21 ottobre.

Le previsioni: temporali, vento e possibili grandinate

Sulla base dei modelli matematici a disposizione della sala operativa regionale, a partire dalle prossime ore sono attese su gran parte del Molise â€“ sia in provincia di Campobasso che in quella di Isernia â€“ precipitazioni da sparse a diffuse, destinate ad assumere anche carattere di rovescio o temporale di forte intensitÃ .

Il bollettino evidenzia come i fenomeni temporaleschi potranno essere accompagnati da manifestazioni di spiccata instabilitÃ e potenziale criticitÃ :

Frequente attivitÃ elettrica e fulminazioni locali;

Forti raffiche di vento in concomitanza dei nuclei temporaleschi piÃ¹ intensi;

Locali grandinate, in particolare nelle aree interne e collinari.

Invito alla prudenza

L'allerta gialla richiama l'attenzione dei Comuni, dei cittadini e delle strutture locali di protezione civile alla massima cautela, in particolare negli spostamenti stradali e nelle zone a maggior rischio idrogeologico (come sottopassi, aree golenali e versanti soggetti a smottamenti).

Si raccomanda di monitorare costantemente gli aggiornamenti dei bollettini ufficiali e di prestare particolare attenzione durante i momenti di maggiore intensitÃ dei fenomeni.