Il Campanaro e lâ€™eco del tempo che fu: il sonetto per Gerardo Vecchiarelli e la sua arte

IL CAMPANARO
Dedico questo sonetto a GERARDO Vecchiarelli e ai suoi amici che amano ricordare e rappresentare questa nobile figura, custode di una voce che, annunciando gioie, dolori e speranze, scandiva la vita del paese. Era il tempo in cui il suono dei bronzi era il cuore stesso della comunitÃ .
Saliva lento su pel campanile,
quando il paese ancora riposava;
con mano ferma e tocco si gentile,
la voce dei suoi bronzi risvegliava.
Ogni rintocco aveva il suo destino:
a festa, a lutto, a gioia o a dolore;
parlava al ricco, al povero vicino,
unendo tutti in un solo sentore.
Sapeva dare il suono alle campane,
e l'eco si spandeva nella valle;
serviva il borgo senza vanitÃ .
Il cellulare or segna le giornate,
e manca ormai, fra le nostre strade,
quel suono che chiamava all'unitÃ .
Enzo C. Delli Quadri
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".