La pace è un valore, non un’appropriazione: risposta a Franco Mazziotta

AGNONE – Nel dibattito sull'installazione della targa della pace davanti al Monumento ai Caduti, interviene Enzo Delli Quadri con una replica a Francesco Mazziotta. "La legittimità amministrativa non garantisce l'opportunità di una scelta: la memoria storica e il sacrificio dei nostri Caduti non si piegano alle reinterpretazioni del presente"

"Ho letto con attenzione il lungo intervento del professor Francesco Mazziotta sulla controversa installazione di una targa dedicata alla pace davanti al Monumento ai Caduti di Agnone.

Gli riconosco la passione e la perseveranza con cui sostiene la propria iniziativa. Ma proprio perché si tratta di un tema che coinvolge la memoria storica e la sensibilità di una comunità, ritengo necessario chiarire alcuni punti.

Il primo equivoco è confondere la legittimità amministrativa con l’opportunità di una scelta.

Il professore elenca delibere, autorizzazioni, permessi e pareri favorevoli. Nessuno ne contesta necessariamente la validità. Ma un’opera può essere perfettamente autorizzata e risultare comunque inopportuna. La legalità è un requisito indispensabile, non una garanzia di condivisione.

Il secondo equivoco è ridurre la controversia alla difesa di un gradino. Non è il gradino che si vuole difendere. È il significato del monumento. Un Monumento ai Caduti non è un semplice manufatto architettonico. È un luogo della memoria collettiva, eretto per ricordare uomini che hanno perso la vita in guerra. La sua identità storica non dipende soltanto dalle pietre che lo compongono, ma anche dal contesto nel quale è inserito. Sostenere che una nuova lapide non alteri il monumento perché collocata all’esterno della recinzione significa ignorare che l’integrità di un’opera commemorativa non è soltanto materiale, ma anche simbolica.

Il terzo punto riguarda il concetto stesso di pace.

Chi potrebbe essere contrario alla pace Nessuno, almeno nelle intenzioni dichiarate. Ma quale pace? Quella degli ucraini aggrediti dalla Russia? Quella dei palestinesi? Quella degli iraniani? Quella dei popoli ai quali viene chiesto di rinunciare alla propria libertà pur di far tacere le armi? La pace non è semplicemente assenza di guerra. Senza libertà, sicurezza e giustizia può diventare sottomissione.

Ed è qui che nasce la mia obiezione più profonda. I caduti non possono essere trasformati retroattivamente in testimoni di una particolare interpretazione del pacifismo. Molti furono mandati a combattere contro la propria volontà. Altri affrontarono la guerra nella convinzione di difendere la patria, la dignità e la libertà del proprio popolo. Tutti pagarono con la vita il prezzo di vicende storiche che meritano rispetto, non reinterpretazioni di comodo. Vorrei ricordare al professor Mazziotta un principio fondamentale: anche grazie al sacrificio di quanti combatterono per la libertà, oggi egli può esprimere liberamente le proprie idee, promuovere iniziative e sostenere le proprie convinzioni pacifiste. Ma quella libertà non gli conferisce il diritto morale di appropriarsi della memoria dei caduti per attribuire loro il significato che ritiene più opportuno. Quegli uomini non possono più parlare, né dissentire. Proprio per questo abbiamo il dovere di rispettarne la memoria, senza trasformarli in sostenitori inconsapevoli delle nostre convinzioni. Il professore richiama opportunamente l’articolo 11 della Costituzione. Ma quell’articolo ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Non nega il diritto di difendersi da un’aggressione. Una distinzione fondamentale, troppo spesso dimenticata da chi confonde il pacifismo con la rinuncia alla difesa della libertà. C’è poi una questione di democrazia e di rispetto del dissenso. Mazziotta ricorda le numerose adesioni raccolte a sostegno dell’iniziativa. Bene. Ma se le firme favorevoli rappresentano un elemento di consenso, perché quelle contrarie dovrebbero essere liquidate con ironia, sospetti o riferimenti al loro presunto ritardo? Il consenso non diventa meno democratico quando esprime un’opinione diversa dalla nostra. E definire la protesta una “battaglia del gradino” non mi sembra il modo migliore per promuovere quel dialogo e quella tolleranza che il professore giustamente auspica.

Resta infine una domanda molto semplice.

Perché la targa dedicata alla pace deve essere collocata proprio davanti al Monumento ai Caduti? Agnone dispone di altri spazi pubblici nei quali quel messaggio potrebbe trovare una collocazione autonoma, dignitosa e condivisa, senza interferire con il significato storico di un monumento già consacrato alla memoria. La pace non ha bisogno di appropriarsi di un altro simbolo per affermare il proprio valore. Il professor Mazziotta conclude il suo intervento sostenendo che non è importante vincere, ma convincere, e dichiarandosi persino disposto a rinunciare alla propria vittoria pur di favorire la concordia. È la parte del suo intervento che condivido maggiormente. Perché allora non tradurre queste parole in una scelta concreta, cercando insieme un’altra collocazione? Sarebbe un gesto di autentica pacificazione, rispettoso tanto dei promotori dell’iniziativa quanto di coloro che hanno espresso legittimamente il proprio dissenso.

I monumenti ai caduti appartengono alla storia. La pace appartiene alle nostre aspirazioni. Possiamo e dobbiamo onorare entrambe, senza piegare la prima alle interpretazioni politiche e culturali del presente.

E soprattutto ricordiamoci che la libertà di esprimere le nostre idee, anche quelle pacifiste, è un bene che dobbiamo anche al sacrificio di chi, per difenderla, ha perduto la vita. Il minimo che possiamo fare è rispettarne la memoria."