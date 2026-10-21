Il Gruppo Folk Agnonese “Rintocco Molisano” protagonista al 6° Festival Internazionale del Folklore CroEtno a Roma

Tradizioni, musica e identità molisana sul palcoscenico internazionale del Teatro Palladium

Il Gruppo Folk Agnonese “Rintocco Molisano” parteciperà al 6° Festival Internazionale del Folklore “CroEtno”, in programma sabato 24 ottobre 2026, alle ore 16.30, al Teatro Palladium di Roma, in piazza Bartolomeo Romano 8, nel quartiere Garbatella.

L'importante manifestazione, organizzata dal Mosaico Italo Croato Roma in collaborazione con Jedna Musika di Acquaviva Collecroce, riunirà gruppi e rappresentanze di numerosi Paesi, in una grande festa dedicata alla musica popolare, ai costumi tradizionali e alla ricchezza delle culture del mondo.

Per il gruppo agnonese sarà un'occasione significativa per portare nella capitale il patrimonio folkloristico dell'Alto Molise, contribuendo a far conoscere le tradizioni, i suoni e l'identità di un territorio che conserva nella cultura popolare una parte preziosa della propria storia.

Il festival vedrà la partecipazione di rappresentanze provenienti, tra gli altri, da Moldavia, Ucraina, Italia, Croazia, Colombia, Polonia, Perù, Bolivia, Grecia, Egitto, Nicaragua, Romania, Messico e Bosnia ed Erzegovina.

“Colori del mondo, la forza della tradizione e il cuore della Croazia a Roma” è il messaggio che accompagna l'edizione 2026, pensata come un momento d'incontro tra popoli e comunità attraverso il linguaggio universale della musica e della danza.

La presenza di “Rintocco Molisano” rappresenta dunque una vetrina per Agnone e per l'intero Molise, con le sue tradizioni e la sua cultura popolare protagoniste di un appuntamento internazionale all'insegna dello scambio culturale e della valorizzazione delle identità locali.