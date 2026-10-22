Laurea in Economia e Finanza per Armando Amicone.

Stamattina a Roma, presso la LUISS Graduate School “Guido Carli”, Armando Amicone giovane originario di Agnone, ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Economia e Finanza, discutendo una tesi dal titolo: “Finanziare la transizione delle PMI: un’analisi sul mercato italiano” (cattedra di ‘Banche e intermediari finanziari’, relatore Prof. Claudio Boido, correlatore Prof. Arturo Capasso).

Armando è figlio di Roberto Amicone, bancario agnonese di lungo corso, da cui ha ereditato la passione per l’economia e la finanza e di Giovanna Bartolomeo, affermata farmacista e assessore comunale a Poggio Sannita.

Nonostante la giovane età e gli intensi impegni accademici – che lo hanno visto studiare prima all’Università “G. D’Annunzio” di Pescara, dove ha conseguito la laurea triennale in Economia e poi a Roma – Armando è da sempre legatissimo agli affetti familiari, di cui rappresenta un punto di riferimento essenziale e un imprescindibile supporto, come sottolinea con profondo orgoglio una emozionatissima, nonna Vittoria.

Oltre quelli dei genitori al neo dr. Armando Amicone giungono con grande amore gli auguri della fidanzata Irene e con l’affetto di sempre quelli della sorella Giulia, del fratello Riccardo, dei nonni, di tutti i familiari, a cui si uniscono calorosamente gli amici e le comunità agnonese e poggese.

Complimenti e auguri al dott Amicone e a tutta la famiglia da Altomolise.net

Roma, 22 ottobre 2026

Tonino A. Palomba