Decò Agnone, arrivano le nuove offerte: promozioni fino al 2 novembre e sconti per gli over 65

Dal 23 ottobre al 2 novembre un nuovo volantino ricco di occasioni. Per i problemi logistici legati alle manifestazioni degli autotrasportatori, la merce in promozione sarà disponibile da sabato 24 ottobre, salvo ulteriori imprevisti. In negozio anche la tessera “Essere Decò”, con vantaggi dedicati e il 10% di sconto per gli over 65 ogni giovedì.

Nuove occasioni di risparmio al supermercato Decò di Agnone. È arrivato il nuovo volantino promozionale, con offerte valide da venerdì 23 ottobre a lunedì 2 novembre 2026 e tante proposte per la spesa quotidiana, dai prodotti alimentari a quelli per la casa e l’igiene personale.

L’azienda informa la clientela che, a causa delle recenti manifestazioni degli autotrasportatori e delle conseguenti difficoltà logistiche nell’approvvigionamento e nella consegna delle merci, la disponibilità dei prodotti in offerta è garantita a partire da sabato 24 ottobre, salvo nuovi problemi logistici indipendenti dalla volontà dell’azienda.

Le offerte del nuovo volantino

Sfoglia il volantino: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/D/deco-2sondo-volantino-nLiYKn.pdf

Il catalogo propone numerose occasioni per risparmiare sulla spesa. Tra i prodotti in evidenza figurano:

Pepsi classica e zero zuccheri, confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri, a 1,89 euro con carta fedeltà.

Philadelphia Classica, confezione da 6 vaschette da 25 grammi, a 1,69 euro con carta fedeltà.

Detersivo liquido Sole, formato da 61 lavaggi, a 4,49 euro con carta fedeltà.

Pasta De Cecco, formati normali da 500 grammi, a 0,79 euro con carta fedeltà.

Passata di pomodoro Santa Rosa, bottiglia da 700 grammi, a 0,85 euro con carta fedeltà.

Nutella, vaso da 950 grammi, a 5,99 euro.

Fette biscottate Mulino Bianco, confezione da 630 grammi, a 1,79 euro con carta fedeltà.

Acqua minerale Sant’Anna, confezione da sei bottiglie da 1,5 litri, a 2,10 euro con carta fedeltà.

Il volantino comprende inoltre proposte per salumeria, macelleria, ortofrutta, banco frigo, surgelati, dispensa, bevande, igiene e alimenti per animali. Non mancano le iniziative dedicate alla convenienza, con prodotti selezionati e promozioni riservate ai possessori della carta fedeltà.