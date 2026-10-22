Decò Agnone, arriva la tessera “Essere Decò”: sconti dedicati e concorso con tanti premi

Disponibili presso il punto vendita le carte fidelity per accedere alle promozioni riservate ai clienti. Per gli over 65 previsto uno sconto del 10% ogni giovedì. Intanto prosegue il Super Concorso Decò per celebrare i vent’anni della catena.

Novità per i clienti del supermercato Decò di Agnone. Presso il punto vendita sono disponibili le tessere fidelity “Essere Decò”, pensate per offrire vantaggi e opportunità di risparmio sulla spesa quotidiana.

Sottoscrivendo la carta è possibile usufruire degli sconti dedicati ai possessori e delle iniziative promozionali riservate. Un’agevolazione particolare è prevista per gli over 65, che possono beneficiare del 10% di sconto ogni giovedì, secondo le condizioni dell’iniziativa.

Super Concorso Decò: in palio auto, scooter e altri premi

Prosegue inoltre il Super Concorso Decò, organizzato in occasione dei vent’anni dei supermercati Decò e valido fino al 1° novembre 2026.

Tra i premi in palio figurano una Fiat 500 Hybrid, una Honda SH 125, biciclette, televisori e gift card Decò.

Partecipare è semplice: occorre utilizzare l’app Decò e seguire le istruzioni indicate nel materiale promozionale. Per giocare è necessario presentare la carta fedeltà alla cassa prima del pagamento e raggiungere la soglia di spesa prevista dal regolamento.

Due opportunità, dunque, per i clienti Decò di Agnone: da una parte gli sconti e i vantaggi della tessera “Essere Decò”, dall’altra la possibilità di partecipare al concorso e provare a vincere uno dei premi in palio.