Amerigo Di Giulio premiato con la Stella al Merito del Lavoro: l’incontro con Mattarella e l’orgoglio di Pescopennataro

Il riconoscimento premia il percorso professionale del pescolano, termolese d’adozione. Al Presidente della Repubblica ha portato i saluti del suo paese d’origine, ricevendo una risposta che ha reso l’incontro ancora più emozionante.

PESCOPENNATARO. C’è anche un pezzo di Alto Molise nell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha accompagnato il prestigioso riconoscimento assegnato ad Amerigo Di Giulio, insignito della Stella al Merito del Lavoro 2026.

Pescolano doc e termolese d’adozione, Di Giulio ha ricevuto l’onorificenza che valorizza il percorso professionale e l’impegno nel mondo del lavoro. A congratularsi con lui sono il sindaco e l’Amministrazione comunale di Pescopennataro, che hanno voluto sottolineare anche il legame mai venuto meno con il piccolo centro montano.

Nel corso dell’incontro con Mattarella, Di Giulio ha portato al Capo dello Stato i saluti della comunità di Pescopennataro, trasformando un momento istituzionale in un’occasione di orgoglio per il paese.

«Un’emozione oggi al cospetto del Presidente della Repubblica Mattarella, a cui ho portato i saluti di un piccolo borgo di montagna, Pescopennataro; la sua risposta: “Bel paese e belle montagne”», ha raccontato.

Parole semplici, ma particolarmente significative per la comunità altomolisana. A rendere il ricordo ancora più speciale è il fatto che il Presidente abbia dimostrato di ricordare i suoi trascorsi giovanili a Pescopennataro, legati al campeggio.

Oltre ai meriti professionali, l’Amministrazione comunale ricorda l’impegno di Di Giulio nello sport e la sua partecipazione a numerose iniziative organizzate in paese, contribuendo alla promozione del territorio e alla vita della comunità.

Il conferimento della Stella al Merito del Lavoro diventa così motivo di soddisfazione non soltanto personale e familiare, ma anche collettiva. Per Pescopennataro, il riconoscimento ottenuto da uno dei suoi cittadini rappresenta un’occasione per riaffermare il valore dei legami con il territorio, anche quando la vita porta lontano dal proprio luogo d’origine.