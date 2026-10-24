Roccavivara, polemica sull’intitolazione della Sala consiliare: “Roccavivara OLTRE” contesta il metodo della maggioranza

ROCCAVIVARA, 24 Ottobre 2026 – Il Gruppo consiliare "Roccavivara OLTRE" esprime forte disappunto per le modalità con cui l'Amministrazione comunale ha deciso di procedere all'intitolazione della Sala consiliare a Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica Italiana. fammi capire

L'incontro del 21 Ottobre, convocato dal Sindaco per la valutazione della proposta e al quale ha partecipato il nostro capogruppo Angelo Minni, si è rivelato, nei fatti, una semplice comunicazione di una scelta già definita. «Abbiamo partecipato con spirito costruttivo, convinti che una decisione di tale valore istituzionale meritasse un confronto autentico tra tutte le rappresentanze consiliari. Ci siamo invece trovati di fronte a una scelta già compiuta, della quale siamo stati soltanto informati». Secondo quanto illustrato dal Sindaco, l'Amministrazione avrebbe deciso di abbinare l'intitolazione alla giornata di studio dedicata all'80° Anniversario della Repubblica, programmata per il 30 Novembre, anche in considerazione della presenza prevista di alcune autorità. La ristrettezza dei tempi avrebbe quindi motivato la scelta di procedere attraverso una deliberazione della Giunta comunale, senza un preventivo confronto in Consiglio. Una motivazione che il Gruppo consiliare non condivide. «Non comprendiamo quale urgenza imponga di intitolare la Sala consiliare proprio il 30 Novembre. Una decisione destinata a rimanere nella storia del nostro Comune non dovrebbe essere subordinata al calendario di un convegno. Le celebrazioni della Repubblica potevano svolgersi regolarmente, lasciando all'intitolazione tempi e modalità adeguati per una scelta condivisa».

Durante l'incontro, il Capogruppo di "Roccavivara OLTRE" ha consegnato un documento, già trasmesso tramite PEC al Comune, proponendo di separare le due iniziative e avviare un confronto sull'opportunità dell'intitolazione, sulle modalità, sui tempi e sui possibili nominativi. Una proposta che non è stata accolta. Il giorno successivo, 22 Ottobre, la Giunta comunale, con deliberazione n. 99, ha approvato la proposta di intitolazione a Enrico De Nicola, prevedendo la cerimonia per il 30 Novembre, compatibilmente con il completamento degli adempimenti e l'acquisizione della necessaria autorizzazione prefettizia. «La rapidità con cui si è proceduto conferma che l'Amministrazione ha inteso mantenere la scelta e i tempi già individuati, senza accogliere la nostra disponibilità a costruire un percorso realmente condiviso».

Il Gruppo precisa che il proprio dissenso non riguarda il valore storico e istituzionale di Enrico De Nicola, ma esclusivamente il metodo adottato. «La Sala consiliare è il luogo simbolo della rappresentanza democratica dell'intera comunità. Non appartiene alla maggioranza né alla minoranza. La sua intitolazione avrebbe meritato un confronto capace di coinvolgere tutti, senza urgenze dettate da scelte organizzative». «Non si può chiedere unità nel momento della celebrazione dopo aver rinunciato a costruirla nel momento della scelta»

. Il Gruppo consiliare "Roccavivara OLTRE" prende pertanto atto della decisione assunta dall'Amministrazione, ribadendo il proprio netto dissenso politico sulle modalità seguite. «La maggioranza ha il diritto di assumere le proprie decisioni, assumendosene la responsabilità politica. Ma una decisione presa autonomamente non diventa condivisa soltanto perché viene comunicata alla minoranza. Una scelta che avrebbe potuto unire tutta la comunità è stata invece definita senza un autentico confronto. Perché la partecipazione non si proclama, si pratica. E soprattutto perché INFORMARE NON SIGNIFICA CONDIVIDERE!»

Il Gruppo Consiliare "Roccavivara OLTRE"