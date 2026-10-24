Leonardo e Debora sposi: una giornata di emozioni e felicità

AGNONE. Una giornata speciale, ricca di emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili, per Leonardo Di Menna e Debora Marcovecchio, che oggi si sono promessi amore eterno nella chiesa di Sant’Antonio Abate, con la celebrazione officiata da don Onofrio.

Radiosi e felici, gli sposi hanno salutato amici e parenti all’uscita dalla chiesa, accolti da una pioggia di coriandoli e dagli applausi dei presenti. Leonardo, elegante nel suo abito scuro, impreziosito dal gilet grigio chiaro, dalla cravatta coordinata e da una raffinata catena decorativa, ha stretto la mano della sua sposa, condividendo con lei la gioia di un momento tanto atteso.

Debora ha incantato tutti con un romantico abito bianco dalle linee morbide, con corpetto sagomato, maniche lunghe e un’ampia gonna che le conferiva un’eleganza senza tempo. Un bouquet di rose bianche ha completato il suo look, esaltando la dolcezza e la luminosità della giornata.

Ad accompagnare la coppia in questo nuovo capitolo della vita, la gioia dei genitori, l’affetto delle rispettive famiglie e l’entusiasmo dei numerosi amici, che hanno voluto condividere con Leonardo e Debora una festa fatta di abbracci, auguri sinceri e felicità.

Dopo la cerimonia religiosa, i festeggiamenti sono proseguiti in una location molisana, dove gli sposi hanno potuto brindare al loro futuro insieme alle persone più care.

A Leonardo e Debora giungano i più affettuosi auguri per una vita insieme ricca di amore, complicità e serenità. Un augurio speciale anche ai genitori e a tutte le famiglie, protagonisti insieme agli sposi di una giornata che resterà nel cuore.