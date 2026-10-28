Filatelia, un francobollo per i 100 anni del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

L’emissione della carta valore postale celebra il centenario dell’istituzione

Roma, 27 ottobre 2026 – Poste Italiane comunica che oggi 27 ottobre viene emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “i Valori sociali” dedicato al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel centenario dell’istituzione.

La vignetta riproduce lo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, inserito in una grande ruota dentata, richiamo al valore costituzionale del lavoro ed elemento caratterizzante dell’emblema della Repubblica Italiana. Sullo sfondo, il blu e il rosso richiamano l’identità cromatica dell’Arma, sottolineando il legame tra lavoro, legalità e tutela, valori al centro dell’attività del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro. Completano il francobollo la leggenda “100° ANNIVERSARIO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione “TARIFFA B”.

Il bozzetto è realizzato da Antonio Bandiera e Tommaso Errico successivamente ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

L'emissione, stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia e quadricromia, è realizzata su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico ed è emessa nella tiratura di trencetomilaquindici esemplari in fogli da quarantacinque francobolli.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso Ufficio Postale Roma Prati, Sportello Filatelico, via Giuseppe Mazzini, 101 – 00195 Roma.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati (cartella filatelica, cartoline, tessere e bollettini illustrativi) sono disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia e sul sito filatelia.poste.it.