Orgoglio paralimpico in Molise: a Donatella Perrella la Stella d'Oro al merito sportivo





Un riconoscimento di altissimo profilo che premia una vita spesa al servizio dello sport, dell'inclusivitÃ e dei valori piÃ¹ autentici del movimento paralimpico. Donatella Perrella, presidente del CIP Molise, Ã¨ stata insignita della prestigiosa Stella d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico.

Il riconoscimento, consegnato direttamente dal Presidente del CIP Nazionale, Marco Giunio De Sanctis, arriva nell'ambito delle benemerenze deliberate dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Un Ente che, a seguito del nuovo assetto organizzativo delineato dal decreto legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, ha visto sancito il proprio riconoscimento quale organismo con personalitÃ giuridica di diritto pubblico. Proprio per valorizzare e dare il giusto risalto all'impegno straordinario di atleti, tecnici, dirigenti e societÃ sportive su tutto il territorio nazionale, il Consiglio ha istituito le "Onorificenze sportive paralimpiche": il Collare d'Oro, la Stella al Merito (articolata nei tre gradi di oro, argento e bronzo), la Palma al Merito Tecnico e la Medaglia al Valore Atletico.

La Stella d'Oro, nello specifico, viene concessa a personalitÃ sportive che con opere di segnalato impegno e in positivitÃ d'intenti abbiano lungamente servito lo sport, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la crescita e la diffusione della cultura paralimpica nel Paese.

Al centro di questo importante traguardo c'Ã¨ la dedizione quotidiana di Donatella Perrella, da sempre in prima linea per garantire che lo sport in Molise sia davvero accessibile a tutti, senza barriere di alcun tipo.



Visibilmente emozionata per il conferimento dell'onorificenza, il presidente del CIP Molise ha voluto condividere questo traguardo con l'intera squadra che ogni giorno lavora sul territorio.

"Ricevere la Stella d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico â€“ le sue prime parole - Ã¨ un'emozione immensa e un onore profondo, che voglio dedicare a chi ogni giorno crede nella forza rivoluzionaria dello sport. Questo riconoscimento non Ã¨ un punto d'arrivo personale, ma il premio a un percorso corale fatto di sacrifici, passione e condivisione. Il mio pensiero va agli atleti, alle famiglie, ai tecnici e ai dirigenti che in Molise rendono possibile l'inclusione con la loro straordinaria energia. Questo prestigioso traguardo ci sprona a fare sempre di piÃ¹ e meglio, affinchÃ© lo sport paralimpico continui a essere uno straordinario motore di crescita umana e sociale per il nostro territorio".

Un traguardo che dÃ lustro non solo alla dirigenza molisana, ma a tutto il movimento sportivo regionale, confermando come la passione e la competenza possano fare la differenza nella costruzione di una societÃ piÃ¹ equa e partecipativa.