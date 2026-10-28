Non c'è età per imparare: a Roma la seconda laurea di Luigi Catolino in Informatica Forense e Intelligenza Artificiale

ROMA – La dimostrazione vivente che la passione per la conoscenza non conosce limiti anagrafici né ostacoli: Luigi Catolino ha raggiunto oggi un nuovo e straordinario traguardo accademico. A soli tre anni dal conseguimento della sua prima laurea in Ingegneria Informatica e dell'Automazione, si aggiunge un secondo e prestigioso titolo la Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica Forense e Sicurezza dell' IA conseguita presso la Facoltà di Scienze Tecnologiche e dell'Innovazione discussa brillantemente nella Capitale.

Un percorso di studi all'avanguardia, incentrato su temi di altissima attualità e complessità tecnologica, che incorona anni di impegno, sacrifici e un costante desiderio di mettersi in gioco e superare i propri limiti.

Un esempio di determinazione per tutta la famiglia

A rendere ancora più speciale questa giornata è stato il profondo affetto della famiglia e in particolare i figli Nausicaa e Alex , che hanno voluto dedicare a Luigi parole piene di amore, orgoglio e ammirazione:

"Papà, oggi non festeggiamo soltanto un importante traguardo accademico, ma anche la tua determinazione, il tuo impegno, la tua passione per la conoscenza e il tuo desiderio di continuare a crescere e metterti in gioco. Hai dimostrato che non esiste un'età per inseguire i propri sogni, affrontare nuove sfide e raggiungere grandi obiettivi. La tua forza di volontà, la tua perseveranza e la tua tenacia rappresentano un esempio prezioso e una grande fonte di ispirazione per tutti noi. ❤️ Siamo immensamente orgogliosi di te, Papà! Non soltanto per il titolo che hai conquistato, ma soprattutto per la persona straordinaria che sei e per i valori che continui a trasmetterci ogni giorno. Goditi fino in fondo questo momento indimenticabile, perché ogni sacrificio, ogni sforzo e ogni ora dedicata allo studio hanno trovato oggi il loro meritato coronamento! Congratulazioni

Un traguardo da celebrare

In un mondo in rapida evoluzione, dove l'aggiornamento e la curiosità intellettuale fanno la differenza, il percorso di Luigi Catolino rappresenta molto più di un semplice titolo di studio: è la testimonianza concreta di come tenacia, disciplina e valore dell'esempio possano guidare verso vette straordinarie.

A festeggiare questo momento indimenticabile, insieme ai colleghi e agli amici, c'è l'abbraccio orgoglioso e commosso di tutta la sua famiglia.

Congratulazioni a Luigi Catolino e Ad Maiora Semper!