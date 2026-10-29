L'Alto Molise attraverso un obiettivo: la magia degli scatti di Fabio Verdone che incanta i social

AGNONE â€“ Per chiunque frequenti i social network e ami il Molise, il suo Ã¨ ormai un nome inconfondibile, sinonimo di bellezza, poesia visiva e valorizzazione del territorio. Fabio Verdone, infermiere di professione presso l'ospedale cittadino e fotografo per innata passione, Ã¨ diventato una vera e propria istituzione digitale per l'Alto Molise.

I suoi profili social sono un catalogo a cielo aperto di emozioni: albe mozzafiato, tramonti infuocati, scorci da cartolina e panorami incastonati come gemme preziose. Ma a rendere famosi i suoi contenuti, spinti da migliaia di interazioni, sono soprattutto i suggestivi video dei paesaggi innevati e il racconto per immagini dei grandi eventi della tradizione molisana.

La cura del dettaglio e una vena artistica unica

In molti cercano di emularlo o di raccogliere la sfida, ma raggiungere i suoi livelli di resa visiva Ã¨ un'impresa tutt'altro che semplice. La cifra stilistica di Fabio Verdone sta nella straordinaria dedizione con cui cura ogni singolo fotogramma: la scelta delle luci, l'armonia dei colori, la pazienza nell'attendere il momento perfetto e la rara capacitÃ di cogliere particolari che a un occhio comune sfuggirebbero.

Quella stessa precisione, empatia e cura che impiega ogni giorno nel suo delicato lavoro in ospedale si riflettono in modo speculare nella sua attivitÃ fotografica.

Un atto d'amore (gratuito) per la propria terra

CiÃ² che muove la macchina fotografica di Verdone non Ã¨ il profitto, ma un profondo attaccamento alle proprie radici e un amore viscerale per l'Alto Molise. Una passione che regala gratuitamente ai suoi numerosissimi followers, offrendo ogni giorno una finestra aperta su una terra ricca di fascino e tradizioni.

Grazie alla sua spiccata vena artistica, Fabio Verdone non si limita a scattare fotografie: custodisce la memoria visiva di un territorio e ne promuove la bellezza nel mondo, un'immagine alla volta.