La magia dello Zecchino d’Oro sbarca ad Agnone: i “Vecchioni di Mariele” in scena tra musica, nostalgia e solidarietà

L’Associazione Talenti e Artisti Molisani torna in scena al Cinema Teatro Italo Argentino di Agnone il prossimo 31 ottobre 2016 alle ore 21.00 con l’organizzazione dello spettacolo musicale del coro “Vecchioni di Mariele”. Un evento che vuole coniugare la cultura al turismo evidenziando le bellezze dell’alto Molise che per la prima volta saranno visitate dai diciotto coristi che compongono il coro

L’Associazione, ancora una volta, ha voluto devolvere l’incasso dello spettacolo consentendo all’Associazione Amici del Teatro Italo Argentino di Agnone di usufruire della somma d’incasso al fine di poter acquistare materiale utile alle attività della struttura situata nel centro storico della cittadina alto molisana. Lo spettacolo di sabato vedrà come protagonisti il coro che riunisce gli ex coristi del Piccolo Coro dell’Antoniano e gli ex solisti dello Zecchino d’oro dagli anni Sessanta agli anni Novanta cresciuti sotto la guida di Mariele Ventre, icona della musica per l’infanzia, alla quale il coro rende omaggio anche nel proprio nome. Fondato nel 2016 ha subito calcato teatri prestigiosi italiani, centri culturali, piazze portando la sua musica anche sul grande schermo con le partecipazioni ai film “I ragazzi dello Zecchino d’Oro” di Ambrogio Lo Giudice e “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati.

Il concerto che in realtà è un video concerto vista la presenza di prestigiosi video che sono proiettati ed è stato ideato e realizzato da Francesca Bernardi. Propone un viaggio musicale e narrativo tra i brani più amati dello Zecchino d’oro e del piccolo Coro arricchito anche da filmati d’epoca, interviste e frammenti televisivi che raccontano la storia di questa straordinaria esperienza umana, artistica e culturale. Durante l’esecuzione il pubblico potrà rivedere gli stessi protagonisti di allora, coristi e solisti che a distanza di decenni torneranno ad intrepretare il repertorio che li ha cresciuti e formati. Lo spettacolo rappresenta così un incontro unico tra musica, immagini e memoria, restituendo al pubblico una pagina viva della cultura musicale italiana ancora oggi emozionante grazie alle voci di chi ne è stato protagonista indiscusso.

Nella giornata di domenica 1° novembre p.v. è stata prevista dagli organizzatori la presentazione presso il Comune di Agnone, alle ore 12.00, del libro scritto da Francessca Bernardi “In fila per sei col resto di due” dove l’autrice ha voluto raccontare aneddoti e storie dello zecchino d’oro. Sarà inoltre prevista una visita degli artisti presso la storica Fonderia Marinelli di Agnone. Un sentito ringraziamento da parte dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani va al Comune di Agnone di Agnone nella persona del sindaco Daniele Saia e al Presidente dell’Aci Molise Molise Riccardo Tesone che hanno voluto concretamente supportare l’iniziativa;

una citazione meritano anche l’Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana Molise e la Proloco di Agnone per aver fattivamente collaborato alla realizzazione dell’evento oltre all’Associazione Amici del Teatro Italo Argentino che ha ospitato l’evento. l biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili presso la Proloco di Agnone in Corso Vittorio Emanuele 78 sino a sabato pomeriggio, mentre prima dell’inizio dello spettacolo sarà’ aperto il botteghino del teatro.