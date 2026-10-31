Commemorazione in ricordo di Domenico Racanati: lâ€™iniziativa dellâ€™Associazione "Il Territorio" al Ponte Trigno

SAN SALVO / MONTENERO DI BISACCIA â€“ In occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, lâ€™Associazione "Il Territorio" si fa promotrice di un momento di profondo raccoglimento e solidarietÃ per ricordare Domenico Racanati, tragicamente scomparso nel grave incidente verificatosi presso il Ponte Trigno.

Lâ€™appuntamento Ã¨ fissato per lunedÃ¬ 2 novembre 2026 lungo la SS 16 al Ponte sul Trigno (lato nord, nel punto in cui la strada Ã¨ attualmente interrotta).

Il programma e le finalitÃ dell'iniziativa

La manifestazione vedrÃ due momenti distinti di partecipazione e riflessione:

Ore 15:30 â€“ "Un fiore per Domenico": Un ritrovo informale promosso da amici e cittadini per deporre un mazzo di fiori nel punto esatto dell'interruzione stradale.

Dalle ore 16:00 alle ore 18:30 â€“ Momento di raccoglimento istituzionale e cittadino: Il prosieguo della commemorazione coordinato dall'Associazione "Il Territorio" per consentire alle comunitÃ di San Salvo, Montenero di Bisaccia e dei comuni limitrofi di stringersi attorno al ricordo di Domenico.

Un appello alla memoria e alle Istituzioni

La giornata del 2 novembre rappresenta tradizionalmente il momento in cui ognuno rende omaggio ai propri cari. Per la famiglia di Domenico, tuttavia, il dolore Ã¨ gravato dall'impossibilitÃ di avere un luogo di sepoltura su cui posare un fiore, in quanto â€“ a distanza di sette mesi dal drammatico evento â€“ il suo corpo giace ancora nelle acque del Trigno.

L'iniziativa intende essere un segnale di vicinanza umana, ma anche un forte richiamo all'attenzione delle Istituzioni e dei media:

AffinchÃ© vengano riprese le ricerche per restituire la salma di Domenico ai suoi familiari.

AffinchÃ© si accelerino i tempi per l'avvio della ricostruzione del ponte e la messa in sicurezza dell'arteria stradale.

Comunicazione formale alle AutoritÃ

L'Associazione "Il Territorio" ha giÃ inoltrato comunicazione formale di richiesta di autorizzazione e presa d'atto agli organi di Pubblica Sicurezza competenti â€“ tra cui la Questura di Chieti, il Commissariato di P.S. di Vasto, il Comando Compagnia Carabinieri di Vasto e il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso â€“ garantendo che la manifestazione si svolgerÃ nel pieno rispetto delle disposizioni e con spirito di assoluto rispetto e civiltÃ .