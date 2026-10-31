Il fuoco torna a scaldare Agnone: il programma dei grandi eventi di dicembre tra cultura e fascino

Sta per riaccendersi il dicembre del fuoco di Agnone. Anche nel 2026 la tradizione legata alle fiamme del Comune altomolisano si rinnova con tre appuntamenti principali. Si parte sabato 5 dicembre 2026 alle ore 17 con la quinta edizione della Festa dei Fuochi Rituali. I riti di diversi centri italiani animeranno lâ€™Atene del Sannio con la loro espressione del fuoco piÃ¹ autentica. Sabato 12 dicembre alle ore 18 si svolgerÃ la Grande â€˜Ndocciata con la sfilata delle â€˜ndocce lungo il corso cittadino, a cui seguirÃ il falÃ² della fratellanza conclusivo. Il 24 dicembre alle ore 18, in occasione della Vigilia di Natale, spazio alla â€˜Ndocciata della Tradizione.
Fuoco e non solo: il dicembre agnonese sarÃ ricco di appuntamenti collaterali che arricchiranno lâ€™esperienza turistica e contribuiranno a rendere ancora piÃ¹ magica lâ€™atmosfera. Il cartellone completo sarÃ svelato nelle prossime settimane.
Il mese del fuoco Ã¨ realizzato dal Comune di Agnone in collaborazione con lâ€™associazione La â€˜Ndocciata, la Pro Loco, il teatro Italo Argentino, il Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno e col sostegno della Regione Molise.