Auto finisce in un fosso a Pescopennataro: persona estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale

Isernia, 31 ottobre 2026 â€“ Poco dopo le ore 08:00 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono stati allertati tramite il Numero Unico di Emergenza per un incidente stradale verificatosi in localitÃ Masserie di Cristo, nel territorio comunale di Pescopennataro (IS).
Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura Ã¨ uscita dalla sede stradale, terminando la propria corsa in un fosso.
A bordo del veicolo si trovavano due persone, una delle quali Ã¨ riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo, mentre l'altra Ã¨ rimasta incastrata all'interno.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castel di Sangro, appartenente al Comando dell'Aquila, e del distaccamento di Agnone, del Comando di Isernia, con il supporto dell'autogrÃ¹ proveniente dalla sede centrale di Isernia.
La persona rimasta incastrata Ã¨ stata estratta dall'abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro e successivamente affidata alle cure dei sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale di Castel di Sangro.
Le operazioni di soccorso sono proseguite con le attivitÃ di recupero dell'autovettura, mediante l'impiego dell'autogrÃ¹ dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Castel del Giudice, per gli accertamenti di competenza, e il personale sanitario del 118.