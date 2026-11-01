Ondata di freddo dai Balcani sul Molise: weekend di piogge e temporali tra Campobasso e Isernia

CAMPOBASSO/ISERNIA. Dalle prossime ore in Molise Ã¨ atteso il transito di aria piÃ¹ fredda dai Balcani, favorendo un aumento dellâ€™instabilitÃ soprattutto nel weekend e ad inizio della nuova settimana. Attese piogge sparse. Progressivo calo delle temperature con ventilazione in graduale rinforzo dai quadranti nord-orientali. Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti per tutto lâ€™arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; su subappennino e sullâ€™Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Zero termico nellâ€™intorno di 1700 metri. Mare mosso.

LUNEDIâ€˜: unâ€™area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; su subappennino e sullâ€™Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Venti deboli settentrionali in attenuazione. Zero termico nellâ€™intorno di 1950 metri. Mare da mosso a molto mosso.