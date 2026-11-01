Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Giornata della Colletta Alimentare: La Caritas Diocesana di Trivento cerca volontari ad Agnone e Trivento

Varie
Condividi su:

La Caritas Diocesana di Trivento ha avviato una chiamata alla solidarietÃ  per la Giornata della Colletta Alimentare, che si terrÃ  sabato 14 novembre 2026.

L'ente Ã¨ attualmente alla ricerca di volontari disponibili a prestare servizio nei comuni di Agnone e Trivento per sostenere questa importante iniziativa di condivisione e aiuto concreto verso chi si trova in difficoltÃ .

Come partecipare e dare la propria disponibilitÃ 

Chiunque desideri offrire il proprio contributo e partecipare come volontario puÃ² mettersi in contatto con la Caritas attraverso i seguenti canali ufficiali:

Telefono: 0874873230

Email: caritastrivento@gmail.com

 

 

Condividi su:

Seguici su Facebook