Giornata della Colletta Alimentare: La Caritas Diocesana di Trivento cerca volontari ad Agnone e Trivento

La Caritas Diocesana di Trivento ha avviato una chiamata alla solidarietÃ per la Giornata della Colletta Alimentare, che si terrÃ sabato 14 novembre 2026.
L'ente Ã¨ attualmente alla ricerca di volontari disponibili a prestare servizio nei comuni di Agnone e Trivento per sostenere questa importante iniziativa di condivisione e aiuto concreto verso chi si trova in difficoltÃ .
Come partecipare e dare la propria disponibilitÃ
Chiunque desideri offrire il proprio contributo e partecipare come volontario puÃ² mettersi in contatto con la Caritas attraverso i seguenti canali ufficiali:
Telefono: 0874873230
Email: caritastrivento@gmail.com