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Il valore della montagna a tavola: a Masseria Monte Pizzi il Premio Gambero Rosso 2027 per il "Miglior Rapporto QualitÃ /Prezzo"

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A Roma, per i 40 anni della storica

guida, il riconoscimento a un modello di accoglienza fatto di chilometro vero e

cura artigianale. Un Molise che convince e fa sistema festeggiando anche i

traguardi di Locanda Belvedere e La Grotta di Zi' Concetta.

ROMA/CAROVILLI â€“ Fare

ristorazione a oltre mille metri, in un'area interna lontana dai principali

itinerari turistici, Ã¨ piÃ¹ di un mestiere: Ã¨ una scelta. Chi arriva a Masseria

Monte Pizzi sceglie consapevolmente la propria destinazione.

Questa tenacia discreta, insieme a

un'offerta accessibile e onesta, ha convinto il Gambero Rosso. La Guida

Ristoranti 2027 ha assegnato alla struttura altomolisana il Premio Speciale

"Miglior Rapporto QualitÃ /Prezzo", ritirato a Roma, alla Nuvola

di Fuksas, durante le celebrazioni per i quarant'anni della pubblicazione.

Dal 2008 la Masseria Ã¨ una realtÃ 

in continua evoluzione, a pochi passi dal tratturo Celano-Foggia e dalla

Riserva della Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo, patrimonio UNESCO per la

biodiversitÃ . In cucina Maria Mercede e il marito Enzo traducono

l'impegno quotidiano in piatti essenziali e genuini. "Questo premio ci

onora. Appartiene ad ogni singola persona che lavora con noi, tra i fornelli,

ai tavoli e nella nostra ricettivitÃ ", sottolinea Maria Mercede.

Se la cucina Ã¨ il motore

artigianale, la sala e l'accoglienza hanno il passo contemporaneo della figlia Nadia.

Ãˆ lei ad aver spinto sull'ospitalitÃ  â€” portando per prima in Molise, giÃ  nel

2022, l'esperienza immersiva di una glamping dome â€” e su una carta dei

vini che legge il territorio senza dogmi.

"In queste zone,

scegliere la qualitÃ  significa andare fisicamente dai produttori locali,

stringere la mano a chi lavora. E il servizio in sala cambia: devi saper

raccontare il singolo caseificio o la storia del vitigno autoctono. Se un

piatto esce dal menu perchÃ© la stagione Ã¨ finita, il cliente attento ora lo

capisce. Il premio del Gambero Rosso, in un momento storico in cui i costi

rincarano ovunque, ci conferma che i legami umani costruiti con i fornitori

sono la nostra vera ricchezza".

La mappa di un Molise che non

si arrende

Il palcoscenico romano non ha

acceso i riflettori su una cattedrale nel deserto, ma su una regione che sta

riscrivendo la propria narrazione gastronomica. Le scelte della Guida hanno

infatti premiato un lavoro diffuso sul territorio: accanto a Masseria Monte

Pizzi, il Premio Speciale "Ci tornerei domani" andato alla Locanda

Belvedere di Rocchetta al Volturno (guidata dallo chef Stefano Rufo) e il

traguardo pieno dei "Tre Gamberi" conquistato da La Grotta di Zi'

Concetta a Campobasso, solida istituzione cittadina.

Non piÃ¹ eccezioni isolate, ma conferme

di un ecosistema regionale maturo che cresce e si rafforza, capace di

trasformare i limiti geografici del proprio territorio nell'argomento piÃ¹

valido per farsi scegliere.

 

Contatti per la Stampa: Masseria Monte Pizzi

info@masseriamontepizzi.it

Sito web: www.masseriamontepizzi.it

Sede: Carovilli (IS)

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