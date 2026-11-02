Il valore della montagna a tavola: a Masseria Monte Pizzi il Premio Gambero Rosso 2027 per il "Miglior Rapporto QualitÃ /Prezzo"

A Roma, per i 40 anni della storica
guida, il riconoscimento a un modello di accoglienza fatto di chilometro vero e
cura artigianale. Un Molise che convince e fa sistema festeggiando anche i
traguardi di Locanda Belvedere e La Grotta di Zi' Concetta.
ROMA/CAROVILLI â€“ Fare
ristorazione a oltre mille metri, in un'area interna lontana dai principali
itinerari turistici, Ã¨ piÃ¹ di un mestiere: Ã¨ una scelta. Chi arriva a Masseria
Monte Pizzi sceglie consapevolmente la propria destinazione.
Questa tenacia discreta, insieme a
un'offerta accessibile e onesta, ha convinto il Gambero Rosso. La Guida
Ristoranti 2027 ha assegnato alla struttura altomolisana il Premio Speciale
"Miglior Rapporto QualitÃ /Prezzo", ritirato a Roma, alla Nuvola
di Fuksas, durante le celebrazioni per i quarant'anni della pubblicazione.
Dal 2008 la Masseria Ã¨ una realtÃ
in continua evoluzione, a pochi passi dal tratturo Celano-Foggia e dalla
Riserva della Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo, patrimonio UNESCO per la
biodiversitÃ . In cucina Maria Mercede e il marito Enzo traducono
l'impegno quotidiano in piatti essenziali e genuini. "Questo premio ci
onora. Appartiene ad ogni singola persona che lavora con noi, tra i fornelli,
ai tavoli e nella nostra ricettivitÃ ", sottolinea Maria Mercede.
Se la cucina Ã¨ il motore
artigianale, la sala e l'accoglienza hanno il passo contemporaneo della figlia Nadia.
Ãˆ lei ad aver spinto sull'ospitalitÃ â€” portando per prima in Molise, giÃ nel
2022, l'esperienza immersiva di una glamping dome â€” e su una carta dei
vini che legge il territorio senza dogmi.
"In queste zone,
scegliere la qualitÃ significa andare fisicamente dai produttori locali,
stringere la mano a chi lavora. E il servizio in sala cambia: devi saper
raccontare il singolo caseificio o la storia del vitigno autoctono. Se un
piatto esce dal menu perchÃ© la stagione Ã¨ finita, il cliente attento ora lo
capisce. Il premio del Gambero Rosso, in un momento storico in cui i costi
rincarano ovunque, ci conferma che i legami umani costruiti con i fornitori
sono la nostra vera ricchezza".
La mappa di un Molise che non
si arrende
Il palcoscenico romano non ha
acceso i riflettori su una cattedrale nel deserto, ma su una regione che sta
riscrivendo la propria narrazione gastronomica. Le scelte della Guida hanno
infatti premiato un lavoro diffuso sul territorio: accanto a Masseria Monte
Pizzi, il Premio Speciale "Ci tornerei domani" andato alla Locanda
Belvedere di Rocchetta al Volturno (guidata dallo chef Stefano Rufo) e il
traguardo pieno dei "Tre Gamberi" conquistato da La Grotta di Zi'
Concetta a Campobasso, solida istituzione cittadina.
Non piÃ¹ eccezioni isolate, ma conferme
di un ecosistema regionale maturo che cresce e si rafforza, capace di
trasformare i limiti geografici del proprio territorio nell'argomento piÃ¹
valido per farsi scegliere.
Contatti per la Stampa: Masseria Monte Pizzi
info@masseriamontepizzi.it
Sito web: www.masseriamontepizzi.it
Sede: Carovilli (IS)