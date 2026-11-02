Speciale Volantino DecÃ²: Grandi Offerte dal 3 al 12 Novembre 2026!

Ãˆ ufficialmente attivo il nuovo volantino delle offerte DecÃ², valido da domani 3 novembre fino al 12 novembre 2026. Festeggiamo insieme i 20 anni (2006-2026) con una serie di promozioni imperdibili pensate per garantire il massimo risparmio sulla spesa di tutti i giorni
Ecco una panoramica delle principali iniziative e sezioni imperdibili presenti nel nuovo volantino:
1. I Prodotti Anniversario (Pagine 2 - 7)
Per celebrare questo importante traguardo, trovate una selezione di prodotti di grandi marche a prezzi straordinari dedicati ai possessori di Carta FedeltÃ :
Olio Extra Vergine di Oliva Pantaleo (1 L): in offerta a 4,59 â‚¬.
Grana Padano DOP Grattugiato Fresco Latteria Soresina (100 g): a 1,19 â‚¬ (11,90 â‚¬/kg).
CaffÃ¨ Lavazza Crema e Gusto Classico (3x250 g): in formato speciale a 9,49 â‚¬ (12,65 â‚¬/kg).
Pasta di Semola Rummo (varie trafile, 500 g): a soli 0,69 â‚¬ (1,38 â‚¬/kg).
2. Risparmio Multiplo (Pagine 10 - 11)
La convenienza si moltiplica! Nella sezione dedicata al "Risparmio Multiplo" potrete approfittare di sconti esclusivi acquistando piÃ¹ pezzi o scorte per la dispensa, ideali per ottimizzare il budget familiare senza rinunciare alla qualitÃ .
3. Le Offerte "Al Costo" (Ultima Pagina - Pagina 28)
In chiusura di volantino, l'appuntamento imperdibile dell'ultima pagina con le offerte "Al Costo": prodotti civetta e beni di prima necessitÃ proposti al prezzo di costo per un risparmio davvero eccezionale.
4. Speciale Digitale: da Pagina 29 a Pagina 41
Il risparmio continua anche online! A partire da pagina 29 e fino a pagina 41, vi attende una ricca selezione di offerte del volantino digitale, consultabili esclusivamente online sul nostro sito ufficiale o comodamente tramite app. Non lasciatevele sfuggire!
Per sfogliare il volantino completo in formato digitale e scoprire tutti i dettagli, visitate il sito ufficiale o scaricate l'applicazione DecÃ².
https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/T/tremega.pdf