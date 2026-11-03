Agnone, la grande prosa fa tappa al Teatro Italo Argentino con “Carta straccia”

Saranno Pino Strabioli e Sabrina Knaflitz i protagonisti del secondo
appuntamento della stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Italo Argentino di
Agnone.
Sabato 7 novembre, alle ore 21:00, andrà in scena “Carta straccia”,
commedia prodotta da I due della Città del Sole e Stefano Francioni
Produzioni, con idea scenica di Alessandro Gassmann. Una storia
ambientata nell’Italia del 1968, tra rivoluzioni culturali, cambiamenti sociali
e segreti familiari.
Al
centro della vicenda ci sono Teresa e Agostino, due fratelli che
gestiscono un piccolo laboratorio di carta artigianale a Roma. Mentre
fuori le strade sono attraversate dalle proteste studentesche, dai cambiamenti
nei costumi e dalle nuove rivendicazioni femminili, i due conducono
un’esistenza apparentemente lontana da tutto ciò che sta trasformando il Paese.
Convinti di voler chiudere la propria attività e tornare al loro luogo d’origine,
vedranno i loro programmi sconvolti dall’arrivo inaspettato di Remo, un
nipote mai conosciuto interpretato da Giampiero De Concilio, la cui
presenza porterà con sé un segreto destinato a cambiare profondamente le
loro vite.
Attraverso
una storia familiare fatta di gelosie, incomprensioni e rivelazioni, “Carta straccia”
racconta una piccola fetta d’Italia in uno degli anni più significativi della
sua storia recente. La rivoluzione del 1968, inizialmente percepita dai
protagonisti come qualcosa di distante, finirà per entrare direttamente nelle
loro esistenze, mettendo in discussione equilibri e certezze
Lo
spettacolo è scritto da Mario Gelardi per la regia di Pino Strabioli.
Una commedia che segna il ritorno della collaborazione tra i due, dopo la
fortunata esperienza de “L’abito da sposa”. Gli attori e le maestranze di
“Carta Straccia” saranno ad Agnone già nei giorni precedenti alla
rappresentazione per il riallestimento dello spettacolo: lavoreranno
negli spazi del Teatro Italo Argentino in vista dell'appuntamento del 7
novembre.
“Con
questo secondo appuntamento prosegue il percorso della nuova stagione, che
vuole offrire al pubblico qualità artistica, intrattenimento e occasioni di
riflessione – spiegano dall’associazione Amici del Teatro Italo Argentino –.
Siamo particolarmente lieti di accogliere ad Agnone una produzione di questo
livello, che utilizzerà gli spazi del nostro teatro per il riallestimento”.
I
biglietti per “Carta straccia” sono disponibili in prevendita presso l’Ufficio
Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78,
oppure online e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con
aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo sarà inoltre
attivo il botteghino del teatro.
Per
informazioni, scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, contattare su Whatsapp il
numero +39 3319638192 o seguire i canali social del Teatro