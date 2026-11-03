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Agnone, la grande prosa fa tappa al Teatro Italo Argentino con “Carta straccia”

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Saranno Pino Strabioli e Sabrina Knaflitz i protagonisti del secondo

appuntamento della stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Italo Argentino di

Agnone.

 Sabato 7 novembre, alle ore 21:00, andrà in scena “Carta straccia”,

commedia prodotta da I due della Città del Sole e Stefano Francioni

Produzioni, con idea scenica di Alessandro Gassmann. Una storia

ambientata nell’Italia del 1968, tra rivoluzioni culturali, cambiamenti sociali

e segreti familiari.

Al

centro della vicenda ci sono Teresa e Agostino, due fratelli che

gestiscono un piccolo laboratorio di carta artigianale a Roma. Mentre

fuori le strade sono attraversate dalle proteste studentesche, dai cambiamenti

nei costumi e dalle nuove rivendicazioni femminili, i due conducono

un’esistenza apparentemente lontana da tutto ciò che sta trasformando il Paese.

Convinti di voler chiudere la propria attività e tornare al loro luogo d’origine,

vedranno i loro programmi sconvolti dall’arrivo inaspettato di Remo, un

nipote mai conosciuto interpretato da Giampiero De Concilio, la cui

presenza porterà con sé un segreto destinato a cambiare profondamente le

loro vite.

Attraverso

una storia familiare fatta di gelosie, incomprensioni e rivelazioni, “Carta straccia”

racconta una piccola fetta d’Italia in uno degli anni più significativi della

sua storia recente. La rivoluzione del 1968, inizialmente percepita dai

protagonisti come qualcosa di distante, finirà per entrare direttamente nelle

loro esistenze, mettendo in discussione equilibri e certezze

Lo

spettacolo è scritto da Mario Gelardi per la regia di Pino Strabioli.

Una commedia che segna il ritorno della collaborazione tra i due, dopo la

fortunata esperienza de “L’abito da sposa”. Gli attori e le maestranze di

“Carta Straccia” saranno ad Agnone già nei giorni precedenti alla

rappresentazione per il riallestimento dello spettacolo: lavoreranno

negli spazi del Teatro Italo Argentino in vista dell'appuntamento del 7

novembre.

“Con

questo secondo appuntamento prosegue il percorso della nuova stagione, che

vuole offrire al pubblico qualità artistica, intrattenimento e occasioni di

riflessione – spiegano dall’associazione Amici del Teatro Italo Argentino –.

Siamo particolarmente lieti di accogliere ad Agnone una produzione di questo

livello, che utilizzerà gli spazi del nostro teatro per il riallestimento”.

I

biglietti per “Carta straccia” sono disponibili in prevendita presso l’Ufficio

Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78,

oppure online e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con

aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo sarà inoltre

attivo il botteghino del teatro.

Per

informazioni, scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, contattare su Whatsapp il

numero +39 3319638192 o seguire i canali social del Teatro

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