Torna la Colletta Alimentare® in Molise: sabato 14 novembre la 30ª edizione nel segno della solidarietà

30ª GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE® La solidarietà che unisce l'Italia in un gesto di pace

L’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare si svolgerà sabato 14 novembre 2026 Torna sabato 14 novembre, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. In 90 punti vendita del Molise, circa 1000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti alle 46 organizzazioni partner territoriali del Molise, convenzionate con Banco Alimentare Abruzzo Molise (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..), che accolgono oltre 6.295 persone in difficoltà. «La Colletta Alimentare rappresenta un gesto di Pace universale e condiviso, inteso come l'attitudine quotidiana con cui affrontiamo la realtà e la cura del prossimo. Non è semplicemente donare un alimento, ma dedicare del tempo a chi rischia di rimanere invisibile. Raggiunto il traguardo del trentennale, il nostro obiettivo è estendere questa comunità solidale, coinvolgendo in special modo le nuove generazioni», sottolinea Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS.

l presidente Piuri ricorda anche le parole del Pontefice, nel messaggio per la X Giornata Mondiale dei Poveri che si terrà domenica 15 novembre, in cui ci invita a non fare distinzioni “tra chi dona e chi riceve, tra chi vive in difficoltà e chi aiuta offrendo il proprio tempo, competenze, cibo”. In Molise, la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sarà presentata mercoledì 4 novembre a Campobasso, con un evento di lancio promosso dall’Associazione Banco di Solidarietà di Campobasso

L’incontro si terrà alle ore 18.30 presso il Bar Centrale, in Piazza Vittorio Emanuele II, e sarà un’occasione per presentare il significato della Colletta Alimentare, che quest’anno celebra la sua trentesima edizione, e il suo valore come gesto concreto di pace. Interverranno Mauro Morelli, responsabile della Colletta Alimentare per il Molise e l’Abruzzo; Franco Coduti, volontario del Banco di Solidarietà di Campobasso;

Giovanni Iannetta, volontario e dipendente Fater di Campochiaro; Ibrahim Diakite, volontario Banco Alimentare dell’Abruzzo OdV ETS

e Fabrizio De Angelis, operatore del Centro SAI “Stesso Cielo” di Campobasso. Già dal 2 novembre, fino alla Giornata della Colletta nei supermercati, sarà possibile donare la spesa direttamente online su alcune piattaforme dedicate.

Per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it. La Colletta Alimentare®, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2026, indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere - Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation