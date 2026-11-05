Agnone e Vastogirardi piangono la scomparsa di Paolo Ionna, maestro del legno e anima del territorio

AGNONE / VASTOGIRARDI â€“ La notizia della scomparsa di Paolo Ionna, stimato artigiano del legno di 66 anni, ha destato profonda commozione nellâ€™intero Alto Molise. Originario di Vastogirardi, Paolo era una figura estremamente conosciuta, amata e apprezzata anche nella vicina Agnone, cittadina a cui era legato da decenni di intensa attivitÃ professionale e da un profondo legame affettivo.

Con la sua scomparsa, il territorio perde non solo un professionista di rara maestria, ma un punto di riferimento umano, ricordato da tutti per la straordinaria generositÃ , l'umiltÃ e la costante disponibilitÃ verso gli altri.

Riconosciuto come un vero e proprio maestro dell'artigianato e del restauro del legno, Paolo Ionna ha dedicato la propria vita a un mestiere fatto di precisione, rispetto per la materia prima e spiccata sensibilitÃ artistica. La sua conoscenza delle essenze lignee e delle tecniche tradizionali gli ha permesso di restituire splendore a importanti pezzi del patrimonio locale e a numerose residenze del centro storico.

Tra le sue opere piÃ¹ emblematiche e apprezzate sul territorio spicca il complesso intervento di recupero e ristrutturazione di una delle storiche farmacie di Agnone. Con grande intuito e abilitÃ manuale, Paolo Ã¨ riuscito a preservare il valore architettonico e l'anima antica dei locali e degli arredi lignei originali

Il segno lasciato da Paolo Ionna va ben oltre le sue opere: la sua dedizione al lavoro e l'amore per la sua terra rimarranno un esempio indelebile per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

In questo momento di doloroso commiato, le comunitÃ di Vastogirardi e Agnone si stringono con profondo affetto attorno ai suoi cari. Giungano le piÃ¹ sentite e sincere condoglianze alla moglie Franca, ai figli, ai fratelli e sorella e a tutti i familiari.