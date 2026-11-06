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Tanti Auguri PapÃ ! Nicola Colacelli compie 86 anni

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Tanti auguri di buon compleanno a Nicola Colacelli, che oggi spegne 86 candeline! 

Un traguardo straordinario celebrato con tutto l'affetto della sua famiglia  in particolare la moglie Ines e con le parole piene d'amore delle sue figlie:

"Tanti auguri al nostro amato papÃ  che con la sua ironia e forza ci regala sempre momenti bellissimi. Sei un amore grande! Anna Rita e Claudia"

Alla festa si uniscono parenti, amici e tutti coloro che lo conoscono e apprezzano la sua vitalitÃ  e il suo spirito. Buon compleanno, Nicola!
 

 Buon compleanno da Altomolise,net!

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