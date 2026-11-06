Tanti Auguri PapÃ ! Nicola Colacelli compie 86 anni

Tanti auguri di buon compleanno a Nicola Colacelli, che oggi spegne 86 candeline!

Un traguardo straordinario celebrato con tutto l'affetto della sua famiglia in particolare la moglie Ines e con le parole piene d'amore delle sue figlie:

"Tanti auguri al nostro amato papÃ che con la sua ironia e forza ci regala sempre momenti bellissimi. Sei un amore grande! Anna Rita e Claudia"

Alla festa si uniscono parenti, amici e tutti coloro che lo conoscono e apprezzano la sua vitalitÃ e il suo spirito. Buon compleanno, Nicola!



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