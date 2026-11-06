Il Molise protagonista nel Calendario Storico 2027 dei Carabinieri: omaggio alla provincia di Isernia

Una fotografia dell’equipaggio della Sezione Radiomobile di Isernia, nei pressi della Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, porta il territorio molisano nelle pagine del calendario da tavolo dell’Arma.

Un omaggio al Molise e, in particolare, alla provincia di Isernia. È quello che l’Arma dei Carabinieri ha voluto riservare al territorio in occasione dell’edizione 2027 del Calendario Storico. Insieme alle stampe del nuovo Calendario Storico, va sottolineata la presenza di un’immagine particolarmente significativa per il nostro territorio.

Si tratta di una fotografia pubblicata sul calendarietto da tavolo, che ritrae un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia nei pressi della Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, uno dei luoghi simbolo della spiritualità e dell’identità molisana.

Un’immagine che porta così il Molise in una pubblicazione di grande prestigio e diffusione nazionale, rendendo omaggio non soltanto alla bellezza di un luogo rappresentativo della provincia, ma anche al lavoro quotidiano delle donne e degli uomini dell'Arma, sempre presenti al servizio delle comunità.

Un riconoscimento che valorizza il territorio isernino e offre al Molise una bella occasione di visibilità attraverso una delle pubblicazioni più attese e apprezzate della tradizione editoriale dei Carabinieri.