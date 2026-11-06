Nasce a Carovilli il progetto “Viva la Befana 2027”: il Molise sfilerà in Vaticano davanti a Papa Leone XIV il 6 gennaio

Il Comune altomolisano protagonista di “Viva la Befana 2027”. A Roma arriveranno i suoni delle zampogne e dei bufù, le maitunate, i costumi popolari e l'arte dei presepi.

Sarà Carovilli a rappresentare il Molise il prossimo 6 gennaio in Vaticano, in occasione di “Viva la Befana 2027”, la manifestazione nazionale che ogni anno celebra le tradizioni popolari legate all'Epifania. Un appuntamento di grande prestigio che vedrà la partecipazione di una delegazione regionale, pronta a sfilare davanti a Papa Leone XIV e ai fedeli presenti in piazza San Pietro per l'Angelus.

L'iniziativa nasce da un progetto del Comune di Carovilli, che ha lavorato alla costruzione di una partecipazione capace di coinvolgere diverse realtà associative e culturali del territorio. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina, venerdì 6 novembre, a Campobasso, nella sede dell'assessorato regionale al Turismo e alla Cultura di Palazzo Ex Gil, alla presenza del consigliere regionale delegato Fabio Cofelice e dei componenti del comitato organizzativo.

Il corteo attraverserà via della Conciliazione per raggiungere piazza San Pietro. A raccontare il Molise saranno i suoi strumenti e le sue espressioni più caratteristiche: zampogne, ciaramelle, bufù, maitunate, pasquelle, rituali del fuoco, gruppi folklorici e costumi tradizionali. Non mancheranno le testimonianze dell'antica arte presepiale, con particolare attenzione allo storico Presepe di Carovilli, curato dall'associazione “Gli amici della storia e delle tradizioni di Carovilli”.

Alla manifestazione contribuirà anche il maestro Antonio Guarino, autore di ricostruzioni di presepi settecenteschi. Le sue opere, esposte gratuitamente al pubblico nel periodo natalizio, rappresentano un'importante testimonianza di abilità artigianale e ricerca storica.

«Abbiamo raccolto l'invito della Santa Sede a essere presenti il 6 gennaio e porteremo le nostre eccellenze, le tradizioni musicali e artigianali, quelle legate al mondo del grano e soprattutto al Natale e ai presepi», ha dichiarato Fabio Cofelice durante la presentazione.

Il progetto è frutto della collaborazione tra il Comune di Carovilli, la Riserva MaB Unesco Alto Molise e l'associazione del Presepe Vivente di Carovilli. Del comitato organizzativo fanno parte Girolamo Carano, Andrea Cinocca, Mauro Gioielli, Antonio Scasserra e Mariacristina Salvatore. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Molise e si avvale del sostegno del consigliere regionale Cofelice.

Il vicesindaco di Carovilli, Andrea Cinocca, ha affidato a un messaggio il significato di questa partecipazione, sottolineando il valore di un progetto che consentirà alla regione di presentarsi in una cornice internazionale attraverso le proprie radici culturali.

«Il 6 gennaio ci aspetta un evento importante che nasce da un progetto ambizioso: portare il Molise dal Santo Padre con un corteo che valorizzi tradizioni, musica e cultura della nostra Regione».

Cinocca ha inoltre evidenziato il contributo delle associazioni che continuano a custodire e tramandare questo patrimonio, annunciando la presenza in corteo dei bufù, delle zampogne, delle maitunate, delle pasquelle, dei rituali del fuoco e dei costumi tradizionali, insieme ai gruppi impegnati nella realizzazione dei presepi viventi.

La manifestazione “Viva la Befana” è organizzata dall'associazione culturale Europae Fami.li.a, presieduta da Sergio Balestrini, e rappresenta per Carovilli e per l'intero Molise un'importante occasione di promozione turistica e culturale.

Il 6 gennaio, dunque, non sarà soltanto una sfilata, ma il racconto di una regione attraverso le sue comunità e le tradizioni che ancora oggi ne definiscono l'identità. Un patrimonio che Carovilli si prepara a portare nel cuore di Roma con orgoglio.