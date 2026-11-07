Lutto nel mondo del giornalismo molisano, addio ad Adele Moauro: originaria di Agnone, viveva a Modena

Notizia che suscita profondo cordoglio e commozione quella della prematura scomparsa di Adele Moauro, giovane donna originaria di Agnone, che viveva a Modena, dove svolgeva la professione di insegnante.

Adele era anche una giornalista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise, dove aveva esercitato la professione per molti anni, collaborando con diverse testate locali.

Alla notizia della sua morte si unisce il cordoglio dell'Ordine dei Giornalisti del Molise, che esprime vicinanza e affetto alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Il presidente dell'Ordine, Vincenzo Cimino, la ricorda con particolare commozione. A legarlo ad Adele non era soltanto un rapporto professionale, ma anche una sincera e profonda amicizia, costruita nel tempo e accompagnata da stima e affetto.

Una perdita prematura che lascia dolore in quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le qualitÃ umane e professionali.

A darne il triste annuncio sono il marito Mattia, i genitori Angelo e Mimma, la sorella Lorella con Massimo e l'amatissima nipotina Ginevra.

I funerali si terranno lunedÃ¬ 9 novembre, alle ore 14.30, nella Chiesa parrocchiale della Madonnina a Modena. La salma sarÃ tumulata nel cimitero di Poggio Sannita, in forma strettamente privata.

Alla tutta la famiglia le piÃ¹ sentite condoglianze.

Condoglianze da Altomolise.net