Pescopennataro e la Polonia, un legame che attraversa la storia: il sindaco rende omaggio ai caduti di Montecassino

legame profondo, nato durante la Seconda Guerra Mondiale e custodito nel tempo attraverso la memoria e la riconoscenza. Il sindaco di Pescopennataro ha fatto visita oggi al Sacrario Militare Polacco di Montecassino, per rendere omaggio ai 1.051 soldati polacchi caduti durante la guerra e sepolti nel cimitero militare.

Un momento di raccoglimento e commemorazione che assume un significato particolare per il piccolo centro dell'Alto Molise, la cui storia Ã¨ strettamente intrecciata a quella dei militari polacchi.

Era il dicembre del 1943 quando Pescopennataro fu teatro di importanti vicende belliche. Il 14 dicembre arrivÃ² in paese la 1Âª Compagnia Indipendente Commando polacca, guidata dal capitano WÅ‚adysÅ‚aw Smrokowski, con compiti di pattugliamento e difesa del territorio.

Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, circa 80 militari polacchi respinsero un attacco tedesco condotto da forze numericamente superiori. In quei giorni, oltre all'impegno militare, i soldati condivisero viveri e aiuti con la popolazione locale, lasciando un segno profondo di solidarietÃ e umanitÃ .

Un rapporto di amicizia e fratellanza che Pescopennataro ha voluto riconoscere ufficialmente il 12 aprile 2019, con l'inaugurazione di una targa commemorativa dedicata proprio ai soldati polacchi.

La visita a Montecassino rinnova dunque un legame che va oltre il ricordo delle vicende belliche: Ã¨ un omaggio a uomini che hanno sacrificato la propria vita per la libertÃ e che continuano a vivere nella memoria di una comunitÃ che non ha dimenticato.

Â«Hanno dato l'anima a Dio, il cuore alla Polonia e il corpo all'ItaliaÂ»: parole che racchiudono il significato piÃ¹ profondo del sacrificio di quei giovani militari.

Pescopennataro non dimentica. PerchÃ© la memoria Ã¨ un dovere e la pace un valore da difendere ogni giorno.