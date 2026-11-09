Joe Petrosino, il celebre poliziotto anti-mafia americano: la moglie Adelina Saulino era originaria di Agnone

All’Università delle Generazioni risulta che pochi sanno che era di Agnone del Molise (IS) Adelina Saulino (1869-1957) la moglie del famoso super-poliziotto americano anti-mafia Joe Petrosino, pure lui di origine italiana perché nato a Padula (SA) il 30 agosto 1860. Costui (come può essere meglio letto in https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Petrosino) si rese celebre per la lotta alla criminalità nella città di New York, infestata da mafiosi di ogni provenienza, specialmente italiani, in particolare siciliani. E’ considerato un vero pioniere nel serrato contrasto alla criminalità organizzata, la quale è purtroppo ancora di grande, nefasta e devastante attualità in questo mondo globalizzato.

Ed è proprio in Sicilia, a Palermo, che il 12 marzo 1909 (a 49 anni) questo intrepido ed audace tenente della polizia americana ha trovato la morte per volere del boss locale Vito Cascio Ferro. Da allora, Joe Petrosino fu celebrato impavido eroe, entrando nella cultura di massa, al pari dei nostri contemporanei magistrati Falcone e Borsellino, uccisi nel 1992 assieme alle loro scorte. Oltre alla letteratura popolare, Petrosino entrò nelle narrazioni cinematografiche e televisive e persino in teatro. La sua memoria ed il suo esempio sono ricordati pure attraverso Associazioni e Premi a lui dedicati. E nella sua casa natale, a Padula, suoi discendenti hanno allestito un Museo; mentre nel 2010 lo Stato italiano lo ha onorato con un francobollo nel 150° anniversario della nascita.

L’Università delle Generazioni si chiede se non sia il caso che pure Agnone dedichi a Giuseppe (Joe) Petrosino un qualche piccolo o grande evento, vista e considerata la sua ideale “appartenenza” pure a questa cittadina tramite la moglie Adelina Saulino. Probabilmente esistono ancora eredi, derivati dalla loro figlia Adelina (1908-2004) con cui collaborare. Ad esempio, si potrebbero proiettare al Cinema Italo-Argentino della “Città delle Campane” tutti o parte dei film, pure come pretesto per affrontare il problema della criminalità organizzata che non risparmia certo nemmeno il pacifico Molise, un tempo considerato una “isola felice”. E non sarebbe fuori luogo un Premio.

Tutto ciò potrebbe essere realizzato con il concorso della stessa associazione internazionale “Joe Petrosino” e di tante altre associazioni anti-mafia come “Libera” di don Luigi Ciotti, “Paolo Borsellino” e dalla Fondazione Giovanni Falcone. E, ovviamente, il patrocinio non dovrebbe mancare da parte della Repubblica Italiana e dell’Ambasciata USA di Roma. Poi magari da cosa potrà nascere cosa