Agnone, Alessia e Davide Iaciancio trionfano al Music Art Festival: tre primi posti per i due fratelli

Tre importanti riconoscimenti e una bella storia di passione musicale che unisce due fratelli. Alessia e Davide Iaciancio, giovani talenti di Agnone, si sono distinti al Premio Internazionale Music Art Festival 2026, il concorso musicale svoltosi il 7 novembre a San Vittore del Lazio.

A conquistare il primo posto assoluto Ã¨ stata Alessia Iaciancio, 8 anni, nella sezione Organetto, Categoria A, con l'eccellente punteggio di 98,5 su 100. Per lei anche il prestigioso Premio Speciale.

Un risultato che ha un significato particolare anche per la famiglia: nella precedente edizione del Festival, infatti, era stato il fratello Davide a conquistare il Premio Assoluto. Quest'anno il prestigioso riconoscimento Ã¨ passato alla sorellina Alessia, protagonista di una nuova affermazione che rappresenta un ideale passaggio di testimone tra i due giovani musicisti.

Ottimi risultati anche per Davide Iaciancio, 14 anni, che quest'anno ha conquistato due importanti vittorie: primo posto assoluto nella sezione Organetto, Categoria C, e primo posto nella sezione Fisarmonica Diatonica, Categoria C. In entrambe le prove ha ottenuto il punteggio di 98 su 100.

Tre affermazioni complessive che premiano il talento, l'impegno, lo studio e la passione dei due ragazzi, capaci di portare il nome di Agnone su un palcoscenico musicale internazionale.

Un ringraziamento particolare va all'Accademia Musicale Danilo's Student e al maestro Danilo Minichillo, che segue e accompagna Alessia e Davide nel loro percorso di formazione musicale e nella preparazione alle competizioni.

Per i due fratelli una giornata da incorniciare: Alessia raccoglie il testimone del fratello conquistando il Premio Assoluto, mentre Davide conferma le proprie capacitÃ con due primi posti. Una grande soddisfazione per la famiglia, per il maestro e per tutta la comunitÃ agnonese.